Mundial 2026, el más rentable en la historia: S&P

A unos días de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, el entusiasmo desborda las canchas y entra de lleno al terreno de los cálculos y pronósticos.

Con una sede tripartita, dividida entre Estados Unidos, México y Canadá y una intensa crítica por el alto costo de los boletos, que deja fuera de la fiesta futbolera, en los estadios, a millones de fanáticos, la Copa Mundial se perfila como un éxito económico, impulsado por mayores ingresos por boletos, derechos de transmisión, patrocinios, hospitalidad, plataformas digitales, streaming y redes sociales.

Prácticamente todas las Copas del Mundo modernas han sido rentables para la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA); no hay registros públicos de pérdidas en las ediciones recientes.

En cambio, para los países sede los resultados son mayoritariamente negativos o marginales.

Los países anfitriones asumen la mayor parte de los costos (estadios, infraestructura, seguridad, transporte), mientras FIFA captura la mayoría de los ingresos comerciales.

Ingresos por 9 mmdd

Pero ésta edición del Mundial 2026, se prevé será la más rentable en la historia de la FIFA, de acuerdo con un análisis de S&P Global Market Intelligence. Estima que generará 9,000 millones de dólares, en ingresos.

También prevé la asistencia de más de 5 millones de aficionados en los estadios durante el torneo.

El estudio atribuye este desempeño a la ampliación del formato del torneo, que por primera vez integrará a 48 selecciones nacionales y un total de 104 partidos, lo que incrementa de forma sustancial la capacidad de generación de ingresos frente a ediciones anteriores.

Los derechos de transmisión concentran cerca de 3,900 millones de dólares.

En cuanto a alcance, el análisis estima que el Mundial 2026 alcanzará alrededor de 6,000 millones de interacciones a través de televisión, plataformas digitales y servicios de streaming, cifra que supera ampliamente los registros previos.

El informe también considera el desempeño del ecosistema comercial de la FIFA más allá del Mundial varonil, donde competiciones como el Mundial Femenil, el Mundial de Clubes y torneos juveniles han reforzado su posicionamiento a través de nuevos acuerdos de distribución y transmisión.

El torneo se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, que en conjunto se consolidan como la región de Norteamérica, sede del evento futbolístico de mayor impacto económico y mediático a escala global.

Del estadio a las plataformas digitales

El futbol ha evolucionado de un simple espectáculo deportivo a una industria global altamente rentable que abarca negocios vinculados con los derechos de transmisión, plataformas digitales, publicidad, patrocinios, venta de mercancías, infraestructura deportiva, turismo, entretenimiento, videojuegos, ropa deportiva y bienestar.

Según un reporte de UBS Global Wealth Management, los cambios en la tecnología, los hábitos de consumo de medios y los modelos de propiedad redefinen la economía del fútbol y aceleran la llegada de capital institucional al sector.

Más de 36% de los clubes de las cinco principales ligas europeas tenían financiamiento de capital privado, capital de riesgo o deuda privada en la temporada 2025/26.

México, efecto acotado

Para México, se lo comenté en este espacio hace algunos días, el impacto económico será acotado.

El cálculo del secretario de Hacienda, Edgar Amador, es que será de 0.2 puntos porcentuales del PIB.

Otros cálculos prevén un impacto de entre 0.2 y 0.5 puntos porcentuales del PIB equivalentes a alrededor de 3,000 millones de dólares.

En términos generales, la gran ganadora de la mayor parte de las utilidades por la Copa Mundial de Futbol 2026, será la FIFA, el turismo, las cadenas de suministro global, obviamente los patrocinadores globales; y los países anfitriones.

Atisbos

***Bob Patel será el nuevo director general global de Sempra Infraestructura. El anuncio se registra luego del anuncio de que KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.), una de las firmas de inversión global más grandes y poderosas del mundo, se convertirá en accionista mayoritario, con 65% de participación, Sempra conservará el 25% y Abu Dabhi Investment Authority (ADIA) mantendrá el 10 por ciento.

KKR pagará alrededor de 10,000 millones de dólares por la mayoría accionaria.

Patel, quién asumirá el cargo una vez que cierre la operación, llega con experiencia en compañías como Standard Industries, LyondellBasell y Chevron.

Su perfil marca el interés de la empresa por continuar creciendo y desarrollando infraestructura energética, como lo ha hecho en México durante casi tres décadas para atender la demanda energética que no deja de crecer, impulsada por la actividad industrial y el desarrollo de centros de datos.

Tania Ortiz Mena continuará al frente de las operaciones de toda la empresa y Abraham Zamora como cabeza para México

***La Sofom Credijal debuta en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una Oferta de Certificados Bursátiles Fiduciarios por 250 millones de pesos.

Esta operación marca un hito porque convierte a la compañía en la primera empresa en acceder al mercado bursátil, producto del Programa “De Cero a Bolsa”, impulsado por la BMV.

***Guillermo Bernal es el nuevo director de Empresas Globales. Su meta principal será promover un entorno favorable para la inversión, impulsar la competitividad del país y contribuir al desarrollo económico y social de México.