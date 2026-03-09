Mujeres, motor invisible de los cuidados y la salud

Respecto de aquellas épocas en que las mujeres éramos consideradas "frágiles florecitas" o "propiedad" de algún varón, pues sí hemos avanzado, pero para el mundo actual de grandes avances de todo tipo, hoy en equidad de género aún nos falta mucho por remontar, y muy específicamente en el ámbito de la salud.

La realidad es que hoy el trabajo de mujeres sostiene hogares, familias y sistemas de salud amortiguando en muchos sentidos costos no cubiertos por el Estado. Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo no remunerado de cuidados -de niños, personas mayores, enfermos y personas con capacidades diferentes-, y es una labor que sostiene la economía. El problema es que no se cuantifica ni se visibiliza su aportación en la producción nacional (PIB).

Desmenucemos la situación con datos.

Primero, el trabajo de cuidados no remunerado: el poder femenino dedica 16,000 millones de horas diarias a cuidar niños, enfermos y personas mayores o con discapacidades. Si le ponemos precio, eso vale entre el 9-11% del PIB mundial, más que toda la industria manufacturera o el transporte; Esto, conforme un estudio de ONU Mujeres y OIT en 2025. En Latinoamérica y el Caribe, esa labor no remunerada representa 21% del PIB conforme PNUD y ONU Mujeres (2024-2025). En México, según INEGI, la aportación de cuidados no remunerados suma 7.2 billones de pesos, o sea, 24% del PIB– más que el comercio o la manufactura. En este renglón contribuimos 2.6 veces más que los hombres: 40 horas semanales nosotras vs. 16 de ellos.

En este escenario cómo negar que sin las mujeres la economía se viene abajo. Pero tal parece que al sistema conviene que siga invisibilizada pues no hay interés de comprenderlo mejor y abordarlo de frente. Mucho del trabajo no remunerado de las mujeres es un enorme amortiguador de costos que el Estado no cubre. Los costos los asumen las mujeres en muchos sentidos, pero al final el precio es la propia salud física y emocional femenina, que tampoco está bien cubierta por el sistema público de salud.

Mundialmente, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 708 millones de mujeres están fuera del mercado laboral formal debido a que les toca ser cuidadoras en la familia. En edad productiva, de 25-54 años, son dos tercios los que se dedican a ello. En Latinoamérica, esa labor no remunerada ha frenado la participación laboral femenina, y lo reafirman estudios de CEPAL y ONU Mujeres. En México, 9 de cada 10 que abandonan el trabajo por dedicarse a la familia son mujeres (INEGI). El resultado es un menor ingreso femenino, cero ahorro para la vejez y, por ende, mujeres mayores que llegan a su última etapa sin autonomía económica y en pobreza.

Es triste que no sea lo suficientemente valorada la rentabilidad de invertir en la economía del cuidado y en políticas de mayor equidad hacia las mujeres. De acuerdo con la OIT, si se invierte en servicios públicos, licencias pagadas y en profesionalizar los cuidados no remunerados ello podría generar 300 millones de empleos globales para 2035 en el mundo. En México y Latinoamérica, políticas así impulsarían un crecimiento inclusivo, reduciendo desigualdades e impulsando el desarrollo económico.

En el marco del #8M, el llamado natural es a visibilizar el trabajo femenino en los hogares; tiene que cuantificarse, incluirlo en el PIB, ver cómo redistribuir mejor la carga entre hombres y mujeres, invertir en infraestructura para cuidados con perspectiva de género. Datos de ONU Mujeres, del OIT, PNUD, INEGI, CEPAL y revisiones académicas lo respaldan.

La brecha en el mundo médico

Y hablando de salud, no olvidemos la brecha en la medicina latinoamericana: las mujeres hoy son la mitad de los médicos y el 80% de las enfermeras. Avanzamos en presencia, pero en liderazgo el rezago es notorio. De acuerdo con Frontiers in Medicine, 2025, apenas el 20% de las sociedades médicas en la región son lideradas por mujeres, y menos del 30% en comités. En hospitales, solo 16.7% tienen líderes femeninas; y en universidades, 11.1%. Hablando de ministerios de salud en los países latinoamericanos, solamente 1 de cada 5 está liderado por una mujer. Aparte, conforme un reporte de PNUD en 2024, las situaciones de acoso como comentarios sexistas son aún tema común en instancias médicas en AL.

Definitivamente falta mucho aún por eliminar barreras para superar el rezago de las mujeres que siendo 51% de la población aún no ocupamos el lugar que nos toca en forma equilibrada.

Subrepresentadas en los ensayos clínicos

Pero además, aunque parezca increíble, históricamente las mujeres no hemos estado bien representadas en los ensayos para crear nuevas opciones terapéuticas. Ello significa que no hay suficiente evidencia de cómo responde el organismo femenino a los medicamentos. De hecho, fuimos sistemáticamente excluidas en los años 70s y 80s de los ensayos clínicos tempranos (fases I y II); ello debido a preocupaciones por riesgos fetales, influenciadas por la tragedia de la talidomida que en los 1960 derivó en malformaciones. En 1977, la FDA emitió guías para excluir a mujeres en edad fértil de ensayos iniciales, lo que resultó en datos insuficientes sobre cómo los medicamentos afectan a las mujeres. A partir de los años 80, el NIH de EUA comenzó a promover la inclusión, pero no fue hasta 1993 con la Ley de Revitalización del NIH que se mandató la inclusión de mujeres y minorías en ensayos financiados por el gobierno, junto con análisis por sexo. Aunque ha habido avances, persisten brechas en la representación y en el análisis de datos desagregados por sexo, lo que limita el entendimiento de diferencias en respuestas a medicamentos.

Persiste brecha de género en CEOs de farma en México

Y sin salirnos del tema, el Estudio Anual de CEO del Sector Farmacéutico en México en 2026, elaborado por World Talent Advisors, analiza el perfil de los Directores Generales de las 50 empresas farmacéuticas más relevantes del país, en un contexto de transformación regulatoria, adopción de inteligencia artificial y evolución en los modelos de acceso a mercado.

Aquí los principales hallazgos:

Brecha de género persistente: El 84% de los CEO del sector son hombres y apenas 16% son mujeres.

Mayor rotación que el promedio nacional: La permanencia media del CEO en Farma es de 6.9 años, frente a 10.2 años en el promedio de todos los sectores en México.

Predominio del talento interno: El 74% de los CEO actuales fueron promovidos internamente y, en los últimos 5 años, el 81% de los nuevos nombramientos correspondió a promociones internas.

Perfil predominantemente operativo: El 62% de los CEO proviene de áreas operativas, mientras que sólo 16% tiene experiencia predominante en ventas y 10% en finanzas.

Especialización sectorial no determinante: Sólo 24% cursó una licenciatura relacionada con salud, aunque 40% cuenta con MBA y 34% con Maestría.

Cada generación tiene peor salud mental que la anterior

Por otro lado, el Global Mind Health Report 2025, elaborado por Sapien Labs con datos de más de un millón de personas en 85 países, revela que casi la mitad de los jóvenes adultos en México enfrenta problemas de salud mental de relevancia clínica, 4 veces la proporción observada en generaciones mayores. Ocupamos el puesto 3 mundial en bienestar mental entre adultos mayores, pero caemos al 52 en jóvenes de 18 a 34 años, una de las brechas generacionales más amplias del estudio. Los 4 factores del deterioro en salud mental: debilitamiento de vínculos familiares, menor espiritualidad, uso temprano de smartphones y consumo frecuente de ultraprocesados. Mientras los mayores de 55 años se ubican entre los mejores del mundo en bienestar mental, los jóvenes adultos presentan uno de los deterioros más marcados a nivel global; un contraste preocupante.