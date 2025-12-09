La próxima reunión del Comité de Mercado Abierto del banco central comienza hoy en Washington, sin las últimas cifras sobre el mercado laboral, las cuales están atrasadas por el último paro del gobierno federal. Como sea, las cifras disponibles sobre empleo en septiembre revelaron la creación de 119,000 nuevos puestos de trabajo, excepcionalmente vigorosa porque la creación mensual de empleo durante los 4 meses anteriores, entre mayo y agosto, sólo llegó a 27,000. Aun así, la tasa de desempleo aumentó a 4.4 por ciento, la más elevada de los últimos 4 años.

Según el jefe de la Reserva Federal Jerome Powell, el mercado laboral en Estados Unidos se encuentra en una “curiosa clase de equilibrio,” porque tanto la oferta de mano de obra como la demanda se han desacelerado. Por razones diferentes, tales como los aranceles y las políticas migratorias restrictivas, varias empresas han anunciado recortes de personal, tales como United Postal Service (48,000), Amazon (14,000) y el gobierno federal que ha perdido 97,000 empleos desde enero. Además, el crecimiento del empleo en septiembre se concentró en los servicios, tales como la sanidad y la hospitalidad, mientras que el transporte y la manufactura perdieron empleos. También, en vez del esperado auge del empleo, las restricciones migratorias y las redadas en los lugares de trabajo han generado escasez de mano de obra en algunos sectores. El columnista Jason Riley, del Wall Street Journal (09|17|25) hizo la siguiente pregunta: ¿con la frontera asegurada, donde están los nuevos empleos?

*El autor es analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, TELEMUNDO, UNIVISION y otros medios.