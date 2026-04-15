La huida de una luciérnaga

El acto más valiente sigue siendo pensar por ti mismo. Simone de Beauvoir

Estamos ante disyuntivas en definiciones importantes, que más allá de visualizar el presente, las pretensiones son claras de uno y otro lado, quien gobierna y tiene el poder de modificar normas, reglamentos, leyes, y enmiendas a la constitución política con la mayoría legislativa; le acompaña una agenda sin cambios.

Por otro lado, la disminuida oposición que ante la realidad no responde con un sentido de responsabilidad, solamente de descalificación, con un vocabulario que no es ni ejemplo ni modelo que nos sirve para sumarnos a esa diatriba en que se han transformado, dizque para hacerle frente al morenismo purista.

Hay una lista casi interminable de temas que no se ponen sobre la mesa de las discusiones, menos de las negociaciones, y el desvío no es por no ser importantes para la población, sino porque lo fundamental para los partidos políticos es solo tener más espacios en los poderes de la unión, y no servir al pueblo, menos defenderlo.

Resultados positivos en las cuentas que está entregando la presidenta Claudia Sheinbaum cada martes en la conferencia mañanera, que se sale de los puntos escritos y descritos de los funcionarios que la acompañan, por uno o dos comunicadores de redes que interrogan sin más datos que el ruido sin eco, callados en la mayoría de los casos, sino que silenciados.

Porque la seguridad ha ido ganando terreno no solo en la percepción, los números son sobresalientes en varios rubros por el trabajo en la materia, con la experiencia y dirección de Omar García Harfuch, ahora rescatando del delito de privación ilegal de la libertad a un alcalde en funciones en Guerrero y a su padre.

Pero hay algo adonde tenemos que llegar, abordar sin tintes de colores o preferencias, en este primer cuatrimestre del año, son los notables incrementos en los precios de los productos de la canasta básica, en una inflación galopante y sin control por ambas partes, quien produce y la queja del consumidor final.

Las gasolinas y el diesel han hecho su parte, consecuencias nos dicen de la prolongada guerra entre Irán e Israel, con la anuencia de los Estados Unidos, quienes con Donald Trump lo que busca es rescatar su alicaída popularidad con miras a los comicios intermedios de noviembre próximo, ante la embestida de la oposición demócrata que gana terreno.

Frutas, verduras, casetas de peaje, transporte público y hasta los boletos de avión, se le suma hoy el precio del kilo de tortilla, que se consume en más del 90 por ciento de los hogares mexicanos, y al ser cuestionada ayer la presidenta, declara que no hay motivo para el incremento, porque hay un acuerdo con los productores de la masa y la tortilla.

Las declaraciones de la acera de enfrente, basan el incremento y lo justifican porque no solo lleva maíz su elaboración, agua, aceite, gas, transporte, mano de obra, y otros insumos; el caso es que la noticia del aumento se dará, como el jitomate, la papa, el pollo o la carne en el super o el mercado sobre ruedas, sin la capacidad la autoridad encargada o responsable de vigilar y hasta sancionar incrementos no justificados o acordados; estas subidas que pegan en el bolsillo de la mayoría de las familias, porque no hay escapatoria, eso comemos.

Habrá que ir a fondo de lo que se está dando al margen de la guerra de precios, competencias que deben respetarse, porque con el despliegue mediático del quien conduce la PROFECO, colgando mantas en gasolineras en la Ciudad de México, no va a detener los precios al alza.

ENTRE LÍNEAS

Desatados también los suspirantes, aspirantes y hasta dirigentes de partidos políticos, porque no hay acuerdos y menos respeto a las alianzas, ni a los tiempos y a los espacios de excesos de publicidad en redes sociales, porque al parecer sigue siendo valida la frase que estar fuera del presupuesto público es estar en el error; mientras el INE se quedó sin tres consejeros desde principios de abril.