Certeza jurídica en tenencia de la tierra a más familias: Felipe Macías

Con la aprobación del cabildo del Municipio de Querétaro para la regulación, lotificación, nomenclatura de vialidades, denominación y venta de lotes del asentamiento humano “Rinconada Padilla”, 300 familias contarán con certeza jurídica en la tenencia de la tierra.

Esta aprobación tiene como objetivo avanzar en la regularización del asentamiento, así como permitir la dotación de servicios por parte de la administración municipal, que encabeza el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera, una vez que concluyan las obras de urbanización pendientes a cargo de la asociación de Rinconada Padilla.

Además, esta acción otorga certeza jurídica en la tenencia de la tierra y facilita la incorporación al ordenamiento territorial urbano de más de 300 vecinos de Rinconada Padilla.

El asentamiento humano “Rinconada Padilla”, está ubicado en el Ejido Menchaca, en la Delegación Epigmenio González.