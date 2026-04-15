Wall Street opera mixto en espera de información sobre la guerra en Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos en la sesión de mitad de semana. El Dow Jones baja y sus pares suben impulsados por el sector tecnológico, mientras el mercado sigue en espera de noticias sobre la guerra en Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 0.42% en 48,332.82 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.37% a 6,992.94 puntos. El Nasdaq Composite sube 0.91% a 23,854.09 puntos.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra contra podría llegar pronto a su fin y que el mundo debe estar atento a unos “increíbles dos días”, los inversionistas esperan noticias de un posible acercamiento de esos países.

Diversos medios han asegurado que Estados Unidos e Irán buscan extender su acuerdo de alto el fuego con el objetivo de retomar las conversaciones de paz. Irán informó que una delegación paquistaní podría arribar al país con el fin de mediar por Estados Unidos.

Siete de los 11 sectores principales del S&P caen esta mañana; las empresas de tecnologías de la información (+1.48%) encabezan las ganancias y, seguidas por las de consumo discrecional (+1.19%). Por su peso, estos dos sectores impulsan a dos de los índices.

Otro sector que hoy gana es el financiero (+0.61%). El movimiento se presenta con un impulso de las acciones de Bank of America (+1.78%), que llegó a ganar más de 3% tras presentar un reporte trimestral que mostró un aumento cercano a 7% en los ingresos.