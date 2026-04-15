Georgieva urge blindar hogares vulnerables ante choque por guerra en Medio Oriente

La mayoría de las economías emergentes tuvieron importantes mejoras y reformas en la última década, lo que las ha hecho mucho más resilientes a choques externos, afirmó la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Seguramente lidiarán con el choque mundial que está presentándose con la guerra en Medio Oriente en mejores condiciones que otras economías. Pero todas las regiones se verán afectadas en mayor y menor medida, resaltó.

“Sí hay excepciones, pero hay una vasta mayoría (de emergentes) hicieron cambios para moverse a la resiliencia. Muchas economías emergentes de todas las regiones cuentan con bancos centrales independientes; tienen consejos fiscales que vigilan el manejo de la deuda; ahorraron sólidas reservas y pueden lidiar mejor con el escenario adverso”, señaló.

En la conferencia de prensa que suele marcar el arranque oficial de las Reuniones de Primavera de la membresía, la directiva subrayó que el impacto de la Guerra en Medio Oriente alcanzará a todos los países. Pero algunos tendrán herramientas y espacio para lidiar con el choque.

La funcionaria recomendó a las autoridades económicas echar a andar políticas que protejan a la población del choque global energético, sobre todo si no cuentan con reservas de gas y petróleo.

“Si necesitan apoyo financiero o estratégico, solicítenlo. No esperen a tener un problema mayor, porque es la gente que más lo necesita, quien está más expuesta al choque”, comentó.

Explicó que se pueden buscar oportunidades de fortalecer la cooperación regional, trabajar juntos para impulsar el crecimiento y desarrollo tecnológico regional. En el Caribe o en el Pacífico se puede aprovechar y crear sólida cadena de suministro, consignó.

Y reconoció que una de la mayor preocupación que tiene desde que estalló el conflicto bélico de Medio Oriente, es el impacto que tendrá en la gente; en las familias de más escasos recursos.

El impacto diferenciado

Comentó que tiene un mapamundi en su oficina, donde va revisando diariamente la exposición de los países al choque del precio del petróleo, su impacto en el precio de los commodities y en la inflación, que es el más costoso de los impuestos.

Los economistas del organismo tienen claro que el impacto, si bien global, será diferenciado en función de las condiciones internas de las economías, refirió. Y ahí destacan las emergentes que tienen fundamentales macroeconómicos y herramientas para hacer menos dramático el costo.

Los exportadores de petróleo se ven de alguna manera, menos afectados que los importadores, pero el encarecimiento de los commodities está permeando gradualmente en los países, señaló.

Una guerra es una mala noticia para la economía, pero es peor para la gente, lamentó. Georgieva tuvo que tomar aire en varias ocasiones para responder las preguntas de los medios.

Cuando una reportera preguntó cómo lidiará la gente de Europa y Asia, con el choque energético por la Guerra de Medio Oriente, si llevan cuatro años lidiando con la de Rusia sobre Ucrania, Georgieva meditó y respondió: sí es un choque negativo energético que hace la situación de Ucrania aún más dramática, admitió.

La directora gerente preguntó a poco más de 80 periodistas representantes de medios internacionales que asisten a las Reuniones: “¿Cuántos de ustedes quieren que se detenga la guerra?”. Todos levantaron la mano. La funcionaria suspiró.

Las Reuniones de Primavera del FMI suelen reunir a los representantes de los países miembros que son ministros de Hacienda y banqueros centrales; ejecutivos del sector financiero; representantes de la sociedad civil y del sector académico. Tienen por objetivo examinar la situación de la economía mundial y cuestiones de interés internacional, como las perspectivas de crecimiento, la estabilidad financiera y la reducción de la pobreza.

En los 81 años de vida que tiene el organismo, los países miembros pasaron de 29 a 191; México ingresó desde la fundación del Fondo. El FMI nació tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de evitar las crisis en el sistema monetario internacional y tipos de cambio y facilitar el ordenamiento de la economía mundial.