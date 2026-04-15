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Utilidad neta de la banca en México cayó 5.7% en febrero del 2026
Tras varios años de crecimiento, las ganancias de la banca comercial registran un retroceso anual, aunque se mantienen en niveles elevados.
La utilidad neta de la banca comercial en México mostró una caída anual de 5.7% en febrero de 2026, al ubicarse en 48,985 millones de pesos, marcando un freno en la tendencia de crecimiento observada en años recientes.
A pesar del retroceso, el nivel de ganancias sigue siendo alto en perspectiva histórica, cercano a los máximos alcanzados en 2024 y 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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El comportamiento reciente refleja una etapa de ajuste tras la fuerte recuperación posterior a la pandemia. Luego del desplome de 2021, cuando las utilidades cayeron a 28,304 millones de pesos, el sector bancario experimentó un repunte importante que mantuvo en febrero de cada año: 44,024 millones en 2022; para 2023 alcanzó 48,772 millones y un pico de 52,691 millones en 2024.
Sin embargo, desde entonces se observa una desaceleración, con una ligera caída en 2025 y ahora un descenso más marcado en 2026, lo que apunta a un entorno menos favorable para la rentabilidad del sector.
Detrás de este ajuste pueden estar factores como la moderación del crédito, mayores costos financieros, cambios en tasas de interés o una normalización de márgenes tras un periodo extraordinariamente favorable. Pese a ello, el nivel de utilidades sigue reflejando un sistema bancario sólido, aunque entrando en una fase de crecimiento más moderado.