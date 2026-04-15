Utilidad neta de la banca en México cayó 5.7% en febrero del 2026

La utilidad neta de la banca comercial en México mostró una caída anual de 5.7% en febrero de 2026, al ubicarse en 48,985 millones de pesos, marcando un freno en la tendencia de crecimiento observada en años recientes.

A pesar del retroceso, el nivel de ganancias sigue siendo alto en perspectiva histórica, cercano a los máximos alcanzados en 2024 y 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El comportamiento reciente refleja una etapa de ajuste tras la fuerte recuperación posterior a la pandemia. Luego del desplome de 2021, cuando las utilidades cayeron a 28,304 millones de pesos, el sector bancario experimentó un repunte importante que mantuvo en febrero de cada año: 44,024 millones en 2022; para 2023 alcanzó 48,772 millones y un pico de 52,691 millones en 2024.

Sin embargo, desde entonces se observa una desaceleración, con una ligera caída en 2025 y ahora un descenso más marcado en 2026, lo que apunta a un entorno menos favorable para la rentabilidad del sector.

Detrás de este ajuste pueden estar factores como la moderación del crédito, mayores costos financieros, cambios en tasas de interés o una normalización de márgenes tras un periodo extraordinariamente favorable. Pese a ello, el nivel de utilidades sigue reflejando un sistema bancario sólido, aunque entrando en una fase de crecimiento más moderado.