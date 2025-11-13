Buscar
El Economista
Opinión

Lectura 1:00 min

La Gran Carpa

main image

OpiniónEl Economista

Redacción El Economista

Malabarista 

En plena COP30 de Belém do Pará, la organización World Vision lanzó un llamado urgente para que las niñas, niños y adolescentes sean incluidos en las negociaciones climáticas. Su director en México, Mario Valdez, advirtió que la crisis ambiental golpea con mayor fuerza a la niñez vulnerable y pidió situarla en el centro de la gobernanza climática, garantizando su derecho a un futuro seguro y sostenible.

Faquir

La activista Ceci Flores advierte que las páginas de Facebook de buscadoras de varios estados fueron hackeadas. Esa red es su principal herramienta para difundir pistas y coordinar búsquedas, dice. Aun así, las víctimas anuncian que el viernes se unirán y no se dejarán intimidar pese a los ataques digitales. “Un día seremos tantos que no les alcanzarán las balas”, concluyó la activista.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete