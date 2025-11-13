Malabarista

En plena COP30 de Belém do Pará, la organización World Vision lanzó un llamado urgente para que las niñas, niños y adolescentes sean incluidos en las negociaciones climáticas. Su director en México, Mario Valdez, advirtió que la crisis ambiental golpea con mayor fuerza a la niñez vulnerable y pidió situarla en el centro de la gobernanza climática, garantizando su derecho a un futuro seguro y sostenible.

La activista Ceci Flores advierte que las páginas de Facebook de buscadoras de varios estados fueron hackeadas. Esa red es su principal herramienta para difundir pistas y coordinar búsquedas, dice. Aun así, las víctimas anuncian que el viernes se unirán y no se dejarán intimidar pese a los ataques digitales. “Un día seremos tantos que no les alcanzarán las balas”, concluyó la activista.