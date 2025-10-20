Tragasables

En la Cámara Alta, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, encabezó una mesa llamada “Mejora en el manejo de la sangre”, en ella tanto especialistas y autoridades coincidieron en que México requiere una política pública nacional para optimizar el uso de la sangre y atender la anemia. El documento técnico presentado plantea desde transfusiones seguras hasta el modelo Patient Blood Management, con una meta clara: eficiencia, equidad y salud con visión de futuro.