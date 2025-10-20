Buscar
El Economista
Opinión

Lectura 1:00 min

La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 20 de octubre del 2025.

main image

OpiniónEl Economista

Redacción El Economista

Tragasables

En la Cámara Alta, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, encabezó una mesa llamada “Mejora en el manejo de la sangre”, en ella tanto especialistas y autoridades coincidieron en que México requiere una política pública nacional para optimizar el uso de la sangre y atender la anemia. El documento técnico presentado plantea desde transfusiones seguras hasta el modelo Patient Blood Management, con una meta clara: eficiencia, equidad y salud con visión de futuro.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete