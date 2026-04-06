Lectura 4:00 min
La generación que lo hizo todo bien… y aun así quedó fuera nos enseñaron a hacer carrera, no a generar ingresos
En las últimas semanas he recibido mensajes de lectores que no solo confirman lo que hemos venido planteando, sino que lo llevan a un terreno más incómodo.
A todos ellos, gracias.
Porque lo que aparece en sus historias no es solo un cambio laboral.
Es una sensación más profunda: desorientación.
No se trata únicamente de personas que trabajan por cuenta propia.
Se trata de profesionistas que hicieron exactamente lo que se esperaba de ellos… y aún así, el modelo dejó de sostenerlos.
Estudiar.
Trabajar.
Hacer carrera.
Durante años, eso fue suficiente. Hoy ya no.
Y ese quiebre no siempre se entiende a tiempo.
Por eso lo que estamos viendo no es solo transición.
Es gente reaccionando tarde a un cambio estructural que lleva años ocurriendo.
Personas con décadas de experiencia que nunca tuvieron que preguntarse cómo generar ingresos fuera de una institución.
Porque no era necesario.
Hasta que lo fue.
Ese es el punto incómodo: no fueron preparados para este escenario.
Y el mercado tampoco está esperando a que lo entiendan.
México —como muchas economías— enfrenta presiones demográficas, cambios en la estructura laboral y sistemas de retiro diseñados para otra realidad.
Pero más allá de los datos, el efecto es concreto: cada vez más personas quedan fuera de estructuras que antes absorbían el riesgo.
Y ese riesgo no desaparece. Se traslada.
Ahora recae en el individuo.
Aquí es donde la conversación suele romperse.
Porque frente a este escenario, se repiten ideas que suenan bien, pero no resuelven: reinventarse, emprender, hacer lo que te apasiona.
El problema es que nada de eso funciona si no responde a una pregunta más básica:
¿cómo se genera ingreso con lo que sé hacer hoy?
Esa es la pregunta que muchos no saben responder.
No por falta de capacidad.
Sino porque nunca tuvieron que hacerlo.
Durante años, su valor estuvo contenido dentro de una organización.
No tenían que traducirlo al mercado.
Hoy sí.
Y ese cambio es brutal.
Porque implica dejar de pensar en funciones y empezar a pensar en términos de utilidad económica para otros.
No en “en qué trabajé”, sino en qué problema puedo resolver que alguien esté dispuesto a pagar.
Ese es el punto de quiebre.
Sin esa traducción, la experiencia no desaparece… pero tampoco genera ingreso.
Por eso muchos profesionistas hoy se mueven, buscan, intentan… pero no logran construir estabilidad.
No porque no sepan trabajar.
Sino porque están operando con una lógica que ya no corresponde al entorno.
Y aquí es donde aparece un primer salvavidas —no cómodo, pero sí real: no se trata de empezar de cero. Se trata de reformular el valor propio en términos de mercado.
Eso implica un ejercicio concreto: dejar de describir la trayectoria como historia profesional y empezar a convertirla en oferta.
¿Qué problema resuelvo?
¿Para quién es relevante hoy?
¿Dónde ese problema ya existe y alguien lo está pagando?
Sin esa traducción, no hay reinvención posible.
Con ella, al menos aparece una dirección.
La conversación pública sigue enfocada en empleo o emprendimiento, cuando el verdadero quiebre es otro: millones de personas tuvieron carrera, pero nunca diseñaron un modelo económico propio.
Hoy están obligadas a hacerlo.
No como aspiración.
Como necesidad.
Y en ese proceso, la claridad no es opcional. Es supervivencia.
Si esta realidad le resulta cercana, vale la pena ponerla en palabras.
No para hacerla más llevadera. Sino para empezar a entenderla.
Porque el problema no es solo quedarse sin estructura. Es no saber cómo construir una nueva.
Desde este espacio, quiero seguir abriendo esta conversación.
Si está enfrentando esta transición —si se ha visto obligado a replantear su forma de generar ingresos, si no sabe por dónde empezar o si ya encontró una forma de hacerlo funcionar— vale la pena compartirlo.
No porque haya respuestas simples.
Sino porque entender mejor lo que está pasando es, hoy, una de las pocas ventajas reales.
Puede escribirme a elpoderdelriesgo@gmail.com