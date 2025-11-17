Ford venderá autos en Amazon

Ford Motors está lanzando un programa que permite a los clientes comprar vehículos usados certificados directamente a través de Amazon a partir de este lunes.

La iniciativa se centrará inicialmente en los mercados de Los Ángeles, Seattle y Dallas, con aproximadamente 20 concesionarios en proceso de lanzar ventas a través de la plataforma de comercio electrónico. Ford indicó que entre 160 y 180 concesionarios han expresado interés en el programa.

Bajo este acuerdo, los compradores pueden navegar por el inventario de los concesionarios participantes y completar sus compras en línea, aunque aún deben recoger los automóviles del concesionario seleccionado. El programa actualmente ofrece solo vehículos usados certificados, que son modelos usados que han pasado inspecciones y vienen con garantías específicas.

Ya que hablamos de Amazon, el gigante del ecommerce planea recaudar alrededor de 12,000 millones de dólares en bonos corporativos, su primer acuerdo de este tipo en dólares en aproximadamente tres años, a medida que las grandes empresas tecnológicas aumentan las inversiones para construir infraestructura para la inteligencia artificial.

Amazon solicitó una venta de bonos en seis partes más temprano ese día sin revelar el tamaño, según mostró un documento regulatorio. La compañía se negó a proporcionar más detalles sobre la venta de bonos.

A medida que crecen las cargas de trabajo de la IA, las grandes empresas tecnológicas recurren a la venta de deuda a gran escala para financiar expansiones de infraestructura que cuestan decenas de miles de millones de dólares.

Las discusiones iniciales sobre el precio para la parte más larga del acuerdo, un bono a 40 años, son para una prima de aproximadamente 1.15 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, informó Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Target enfrenta riesgos a largo plazo para sus ventas y márgenes debido a la desaceleración del crecimiento digital, la intensificación de la competencia, la mayor exposición a aranceles y las dificultades en el sector de la comercialización, según un informe de BofA Securities.

BofA reiteró su recomendación de “infraponderar” para las acciones de Target, con un precio objetivo de 93 dólares. La cadena minorista presenta sus resultados el miércoles.

El desempeño digital de Target continúa rezagado con respecto al de Walmart, lo que dificulta la expansión de la publicidad, un factor clave para contrarrestar la presión sobre los márgenes y financiar las inversiones en inteligencia artificial, señala el informe.

El mayor fabricante chino de automóviles, BYD, planea duplicar su red de ventas en Europa para fines del próximo año, según anunció el lunes una alta ejecutiva en el marco de una agresiva ofensiva en el mercado continental.

“Para fines de 2025, contaremos con 1,000 puntos de venta en Europa y el año que viene duplicaremos esa cifra”, dijo Maria Grazia Davino, directora general regional de BYD para Europa.

BYD tiene una "estrategia de localización a largo plazo" para Europa, donde la firma ya está presente en 29 mercados, dijo Davino, señalando la planta que abrirá próximamente en Hungría, su primera en el continente.

Además, BYD está planeando una segunda fábrica en Turquía y también está sopesando un tercer centro de producción en Europa, con España emergiendo como uno de los principales contendientes.

