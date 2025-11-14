Entre Dinamarca y la OCDE

El bono demográfico con el que México comenzó el milenio, ya caducó. En vísperas de concluir el primer cuarto del siglo XXI, la esperanza de vida en el país es de 75.5 años, pero el consumo de alcohol, el tabaquismo, la contaminación atmosférica, la obesidad y la actividad física insuficiente son factores de riesgos inherentes. Las estrecheces presupuestales y el colapso inminente del sistema de pensiones resultan de pronóstico reservado.

Inmune a las estadísticas, la narrativa oficial apela a un esfuerzo titánico, sin precedentes, de la Cuarta Transformación en el rubro sanitario que en el período neoliberal tuvo a abogados y economistas como titulares.

Ahora, con el segundo piso de la 4T, un abogado está al frente del ISSSTE y politólogo itamita, en el IMSS. Y dos académicos formadores de especialistas han tenido que coordinar los esfuerzos institucionales para atender sucesivas contingencias sanitarias, entre ellas, la pandemia por la Covid-19 y el reciente brote de sarampión.

Los datos contenidos en el reporte Panorama de la salud 2025 recién publicado por la OCDE sirven para establecer —sin lugar a equivocaciones— el lugar de México y su distancia de Dinamarca, en cuanto al acceso y la calidad de la atención en salud.

La consecuencia inevitable: el deterioro del estado de salud de la población y el agravamiento de los factores de riesgo para la salud.

Panorama de la salud 2025 proporciona un conjunto completo de indicadores sobre la salud de la población y el desempeño del sistema de salud en los miembros de la OCDE, los socios clave y los países candidatos.

El análisis se basa en las últimas estadísticas nacionales oficiales comparables y otras fuentes. ¿Otros datos? El gasto en salud en el sector ha quedado condicionado a la austeridad republicana y a esa batalla de Sísifo que es el combate a la corrupción de los gobiernos neoliberales. ¿El saldo? México gasta 1,588 dólares per cápita en salud, cifra cuatro veces menor que el promedio de la OCDE. Esto equivale al 5.9% del PIB, en comparación con el 9.3% en promedio en la OCDE.

En México hay 2.7 médicos en ejercicio por cada 1,000 habitantes (promedio 3.9); y 3.0 enfermeras en ejercicio (promedio 9.2).

México tiene 1.0 camas de hospital por cada 1,000 habitantes, cifra menor que el promedio de la OCDE de 4.2. Hay 10 escáneres de tomografía computarizada, unidades de resonancia magnética y escáneres de tomografía por emisión de positrones por millón de habitantes en México, cinco veces menos que el promedio de la OCDE.

Efectos secundarios

PARADOJAS. Es la feria comercial más grande de México y más grande en su ramo, pero la Expo Transporte 2025 concitó en Guadalajara a una industria en una disyuntiva extrema: las cifras de ventas al mayoreo de autobuses, camiones y tractocamiones fabricados en México registraron una caída acumulada de 53% mientras que la producción de unidades descendió 36.8% y las exportaciones cayeron 31.4%, en los primeros tres trimestres del 2025. El envejecimiento del parque vehicular es un reto mayúsculo pero la actualización de las flotillas solo es posible con mejores planes de financiamiento y políticas publicas que incentiven a los transportistas. Las secretarias de Economía y Medio Ambiente han expedido un acuerdo para limitar edad de los camiones usados importados, a 10 años, en tanto que la flota privada tiene entre ocho y diez años de antigüedad, la mitad de la del servicio público federal. El déficit de operadores, la infraestructura insuficiente y la transición energética también condicionan la actividad de este pujante sector.

PROSELITISTA. Los actos anticipados raramente son sancionados por la autoridad electoral, pero a menudo esas denuncias llegan a la SABG. Así ocurrió con las quejas tramitadas contra la subsecretaria de Prevención de la Violencia, Esthela Damián Huato, quien desde hace tres meses habría utilizado los recursos y la estructura de su cargo para promover su imagen en municipios clave de su natal Guerrero. No debe olvidarse que un cúmulo de funcionarios federales fueron movilizados a aquella entidad, para ayudar a las comunidades afectadas por recientes eventos meteorológicos. Pero el trasfondo también es político: en Guerrero, su presencia habría despertado malestar entre las bases morenistas, que la consideran una figura impuesta desde la capital.