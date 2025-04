Un concierto salvaje con Stewart Copeland

Después de décadas de colaborar con estrellas de rock, directores de Hollywood y divas de ópera, Stewart Copeland encontró un nuevo grupo de colaboradores más salvajes.

El otrora baterista de The Police unió esfuerzos con el acervo sonoro The Listening Planet a cargo del naturalista Martyn Stewart para crear un proyecto que fusiona la música clásica y el jazz con sonidos de la naturaleza titulado Wild Concerto.

En Wild Concerto Stewart Copeland y la Kingdom Orchestra están acompañados por un elenco salvaje integrado por el gorrión de garganta blanca, el búho barrado asiático, el albatros de pata negra de la costa de Sonoma, la foca de las Galápagos, los monos titi de la Cuenca de los Andes, los pingüinos de la Antártida, la kookaburra de Cape Tribulation, el podargo ocelado australiano, el arao negro y las hienas de la Costa de los Esqueletos de Namibia. El álbum fue grabado en los estudios Abbey Road bajo la producción de Ricky Kej.

Martyn Stewart comenzó a grabar sonidos de la naturaleza a los 11 años y su acervo ha registrado a casi 100,000 especies en todo el mundo. A lo largo de medio siglo las grabaciones de Stewart se convirtieron en el Proyecto Listening Planet que busca fungir como un archivo de preservación sonora de la fauna del planeta. Los sonidos grabados por Martyn Stewart son el punto de partida para las composiciones del exbaterista de The Police y se conectan a sus trabajos orquestales.

Stewart Copeland comenzó su carrera en la década de 1970 como baterista con proyectos como Curved Air y Klark Kent y ganó reconocimiento como baterista del reconocido trío The Police con el que conquistó al mundo con éxitos como “Roxanne”, “So Lonely” o “Every Little Thing She Does Is Magic”. Tras la disolución de The Police, Copeland comenzó una carrera en la composición de música para películas, luego incursionó hacia la música clásica, la ópera y la música para videojuegos. El Wild Concerto tiene un poco de todos estos caminos recorridos.

Desde The Police, con sus compañeros Andy Summers y Sting, Stewart Copeland comenzó a explorar música de otros rincones del mundo. Incorporando ritmos como la bossa nova, el jazz o el reggae. The Police siempre tuvo una visión musical muy cosmopolita y en el Wild Concerto ese espíritu se traslada al espacio de la naturaleza. Aquí el canto del gorrión de garganta blanca sobre un glaciar o los aullidos de los monos titis de los Andes se interconectan a una melodía orquestal y luego se fusionan hacia un ritmo con tintes de jazz que nos conduce en este safari orquestal.

Esto no es propiamente Pedro y el Lobo de Sergei Prokófiev, donde los instrumentos dan vida a un animal para contarnos una fábula o el Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns. El Wild Concerto es un proyecto musical y de preservación auditiva que busca también crear conciencia. Algunas de las especies registradas por la iniciativa Listening Planet se encuentran en peligro de extinción o sus hábitats han sido afectados por el cambio climático y la expansión de la huella del ser humano.

El canto de las kookaburras australianas de Cape Tribulation o una fiesta de hienas en la Costa de los Esqueletos de Namibia son los verdaderos protagonistas de esta pieza que nos remite a la música incidental para una banda sonora imaginaria, un terreno que Copeland conoce bien por películas como Wall Street de Oliver Stone y Rumble Fish de Francis Ford Coppola.

Este concierto nos invita a escuchar de otra manera los sonidos de la naturaleza en un concierto salvaje que en palabras de Stewart Copeland “es la culminación de lo que he aprendido como compositor para cine y ópera”.

Ahora en vez de lidiar con los egos de los bajistas, guitarristas, directores de cine, sopranos y tenores, los salvajes colaboradores de Stewart Copeland son macacos, hienas, lobos y un gran coro de aves.

