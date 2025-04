Axe Ceremonia: una tragedia prevenible

En un fragmento del documental Gimme Shelter, la cámara de los hermanos David y Albert Maysles y Charlotte Zwerin captura la cadena de decisiones y omisiones de los organizadores en su intento por montar un concierto gratuito de The Rolling Stones. Esta cadena de decisiones reunió a 300,000 jóvenes en la Carretera de Altamont, un sitio que no era apto para este tipo de concentraciones. El festival fue supervisado por la pandilla de los Hell’s Angels y tuvo las presentaciones de Santana, Crosby, Stills, Nash & Young, The Flying Burrito Brothers, Jefferson Airplane, The Grateful Dead y The Rolling Stones.

Ese concierto del 6 diciembre de 1969 se ha convertido en una de las grandes tragedias del rock por su final fatídico: hubo tres muertes accidentales y el asesinato de Meredith Hunter a manos de los Hell’s Angels frente al escenario, bajo los acordes de “Under My Thumb”. Para muchos la tragedia en Altamont, California, representó el final de la era hippie en la que los valores de amor y paz se intercambiaron por el lucrativo negocio del rock.

Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas murieron aplastados por una grúa que transportaba una estructura decorativa en el festival Axe Ceremonia la tarde del 5 de abril de 2025. Los que debían supervisar la seguridad en el parque no lo hicieron. Los que instalaron la estructura no leyeron los manuales de uso.

La muerte de Berenice y Miguel Ángel, fotógrafos y estudiantes de la UNAM, fue una tragedia propiciada por una cadena de decisiones y omisiones por parte de los organizadores y las autoridades de Protección Civil. Estas decisiones transformaron lo que pretendía ser una tarde de celebración musical en una experiencia trágica. La música y la fiesta siguió como si nada hubiera pasado y fue hasta horas después cuando pudimos comenzar a unir las piezas de lo acontecido. El segundo día de actividades se canceló después de horas de incertidumbre.

El Axe Ceremonia 2025 será recordado como el festival expuso las precarias condiciones en la que los periodistas musicales realizan su trabajo. Refleja la deficiente infraestructura en los foros para realizar eventos de esta magnitud y, cuando se combina con las terribles omisiones de organizadores y autoridades, exhibe el riesgo a la vida de los trabajadores y los asistentes a un concierto.

En República Dominicana el colapso del techo del club Jet Set en Santo Domingo la madrugada del martes 8 de abril de 2025 dejó un saldo de 184 personas fallecidas, incluido el cantante de merengue Rubby Pérez. La tragedia se suscitó mientras el cantante ofrecía su presentación.

De acuerdo con especialistas, una sobrecarga de la estructura combinada con una pobre fiscalización del foro desencadenaron la tragedia ocurrida. El club Jet Set tenía 52 años y funcionaba desde 1994 en un edificio originalmente construido para albergar un cine.

Los acontecimientos del festival Axe Ceremonia nos deberían obligar a exigir mejores condiciones de trabajo para los que están bajo el escenario y detrás de él. Nos debería obligar a insistir en que existan foros adecuados para que podamos llevar a cabo conciertos y tener espacios seguros para que podamos pasar un buen rato acompañados de música.

La muerte de Berenice y Miguel Ángel la debemos recordar como la de Meredith Hunter, los 184 del Jet Set en Santo Domingo, los 11 que murieron en el concierto de The Who en 1978 y todos aquellos que han perdido la vida en tragedias que debían de ser celebraciones musicales.

