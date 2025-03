Tommy, 50 años de que el ciego, sordo y mudo irrumpió en el cine

Tommy (1975) cumple 50 años de haber llegado a las pantallas del cine. La historia del niño ciego, sordo y mudo que se convierte en una estrella de pinball se estrenó en el Reino Unido el 26 de marzo de 1975, convirtiéndose en un título imprescindible dentro del canon de cine del rock.

Tommy es una película imperfecta y que divide opiniones. La película de Ken Russell y concebida por Pete Townshend, es una adaptación cinematográfica de la excesiva ópera rock de The Who. Es un caso de estudio sobre un disco que ofrece una experiencia única y que a pesar de todos sus excesos artísticos consolidó a The Who como una de las bandas de rock más sobresalientes de su generación.

Basada en el álbum de 1969, Tommy cuenta la historia de un niño ciego, sordo y mudo que tras años de abuso se convierte en una celebridad mesiánica, todo gracias a una máquina de pinball.

El director Ken Russell construye una película sin diálogos, donde todo lo cuenta la música de The Who y la estética visual que hoy define a los videos musicales. Es el espectador quien tiene la tarea de conectar los puntos narrativos.

Tommy es un álbum conceptual sobre las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial y las aspiraciones de la clase media británica después del trauma. Es una exploración sobre la celebridad convertida en un mesías religioso, con un toque de psicología pop freudiana vertida en las letras de Pete Townshend.

La historia nunca ha sido la más inteligible y se ha completado a través de sus interpretaciones desde el álbum, la película y hasta sus diferentes montajes teatrales. A lo largo del álbum y la película conocemos a los padres de Tommy, al primo bully, al tío abusador y a una serie de personajes como: The Acid Queen, The Pinball Wizard, The Preacher y Sally Simpson, una irredenta fanática.

La versión cinematográfica contiene las apariciones de The Who: el vocalista Roger Daltrey interpreta a Tommy, el baterista Keith Moon es el perverso Tío Ernie, mientras que Townshend y el bajista John Entwistle aparecen sólo como músicos en distintas canciones.

Tina Turner, Elton John y Eric Clapton, ofrecen tres de los momentos más memorables de la película. “The Acid Queen”, interpretada por Tina Turner, es una canción electrizante, llena de erotismo y que explota con el estilismo de Russell. La aparición de Tina Turner fue de los primeros trabajos que realizó tras su separación de Ike Turner y ayudó a trazar su exitosa carrera en solitario. “The Pinball Wizard” se convirtió en un éxito para Elton John y en la película tiene de acompañamiento a The Who haciendo su mejor mímica, pero que transmite la fuerza que caracterizaba a la banda en vivo.

En “Eyesight to the Blind”, Eric Clapton interpreta a un un predicador que vende la salvación en una iglesia que le rinde culto a la Santa Marilyn Monroe. La canción, la única que no fue compuesta por The Who, es un cóver de Sonny Boy Williamson y junto con los otros tracks demuestra el estilo visual de Ken Russell con sus contrastantes imágenes presentadas como una experiencia audiovisual lisérgica.

Tommy es también una obra que aborda el fanatismo desde diferentes perspectivas. Es una crítica al fanatismo mesiánico que se ha construido en la música popular, de aquellas figuras que buscan ser más grandes que Jesucristo, para parafrasear a John Lennon, y de aquellos que explotan y se benefician de los más débiles espirituales.

The Who continuó experimentando con obras conceptuales, como la fallida Lifehouse que se convirtió en su siguiente álbum Who’s Next (1971) y Quadrophenia (1973), que también recibió su adaptación cinematográfica en 1979 de la lente de Franc Rodham con una estética de realismo británico.

Tommy es una película que no podría realizarse con las sensibilidades actuales y que continúa mostrando sus contradicciones. Es una pieza que ha alcanzado un culto, como Pink Floyd: The Wall, The Rocky Horror Picture Show y Quadrophenia. Uno de los aciertos es que lleva la música de The Who hacia la visión única de un director polémico en una mezcla potentísima e irrepetible.

50 años después, Tommy sigue siendo una experiencia cinematográfica única que sigue rockeando y jugando muy bien al pinball.

