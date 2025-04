Los álbumes “pérdidos” de Bruce Springsteen

En 1998 Bruce Springsteen publicó, Tracks, una compilación que mostraba otra faceta del cantautor criado en Freehold, Nueva Jersey. La caja de cuatro discos no era una selección de grandes éxitos sino presentaba un mapa alternativo de su obra que reflejaba su desarrollo como artista y su proceso creativo durante sus primeras dos décadas de carrera. El material incluía algunas maquetas y un acervo de canciones que no habían sido incluidas en sus primeros 11 álbumes de estudio.

Tracks mostró por primera vez todo el trabajo que Springsteen descartó por sentir que las canciones no encajaban sobre las ideas principales de sus álbumes o simplemente porque no estaba conforme con la producción de aquellas composiciones.

El lanzamiento de Tracks contrastaba con lo que parecía una década silente para Springsteen. Durante ese lapso Bruce Springsteen sólo publicó dos álbumes en forma —Lucky Town (1992) y The Ghost of Tom Joad (1995)—, el EP Blood Brothers, y la compilación Greatest Hits (1995). En esta compilación se incluían cuatro canciones inéditas, entre ellas la aclamada “Streets of Philadelphia” que colaboró para la película de Jonathan Demme, Philadelphia, y con la que ganó un Óscar y cuatro Grammys. Y también “Secret Garden” que aparecería en la película de Cameron Crowe, Jerry Maguire.

La narrativa impuesta decía que Springsteen pasó una década en el autoexilio después de desbandar a la E Street Band, en un periodo de inseguridad creativa y de una relativa domesticidad. “El final de los ochenta y el principio de los noventa resultaron tumultuosos y afectaron mi vida. Estaba trabajando en nueva música en una nueva tierra y con un nuevo amor. En aquel momento no tenía ningún hilo conductor o un punto de vista creativo definido en mi mente”, escribió en su autobiografía publicada en 2016, Born to Run.

Sin embargo, Bruce Springsteen trabajó incansablemente en música que hasta ahora verá la luz del día. Tracks II: The Lost Albums (1983 - 2018) recupera siete álbumes con 83 canciones que estaban guardados en las bóvedas de Springsteen y que finalmente serán publicados este 2025.

Los álbumes en Tracks II - The Lost Albums (1983 - 2018) son:

LA Garage Sessions ‘83 Streets of Philadelphia Sessions Faithless Somewhere North of Nashville INYO Twilight Hours Perfect World

El álbum LA Garage Sessions contendrá las canciones que Springsteen grabó durante 1983 en California, y que conectan la composición de los álbumes Nebraska y Born in the USA. Las canciones fueron registradas en una grabadora portátil Tascam y por años han sido objeto de fascinación para los completistas de Springsteen. Estas maquetas muestran una aproximación más acústica y cercana a los terrenos sombríos de Nebraska y completamente opuesta a lo que se convertiría Born in the USA, su álbum más pop con sus tarolas expansivas y sus sintetizadores de la época.

Tracks II también incluirá las canciones que grabó en paralelo a Streets of Philadelphia y que fueron descartadas. INYO profundiza en los temas que Springsteen exploró durante el álbum The Ghost of Tom Joad (1995) donde reflexiona sobre la migración, la pobreza y la intrincada relación entre México y Estados Unidos con sus personajes marginales de la frontera sur.

En la obra de Bruce Springsteen, gran parte de la atención siempre había estado centrada sobre su etapa clásica de 1973 a 1984 donde publicó algunos de sus trabajos más elogiados críticamente, como Born To Run, Darkness on the Edge of Town, The River y Nebraska y el más exitoso comercialmente Born in the USA.

El lanzamiento de Tracks II nos ofrece una oportunidad de recontextualizar un periodo en la carrera de Bruce Springsteen que antes parecía un espacio silente y que reviviría hasta principios del siglo con The Rising (2002), inspirado tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.

Los álbumes de Tracks II nos presentarán una visión de lo que estaba dentro de la mente de Bruce Springsteen durante aquel periodo, pero había permanecido oculto hasta ahora.

