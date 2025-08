And So It Goes: un íntimo retrato sobre el artista llamado Billy Joel

La música de Billy Joel siempre ha estado ahí. En la radio de clásicos, en la televisión, en el karaoke y hasta en las clases de inglés. Aunque la música de Billy Joel parece tan ubicua, la figura detrás de esas canciones siempre había estado fuera de foco. Billy Joel nunca fue el artista más peligroso o el más incendiario. Billy Joel es el Piano Man, aquel que canta que sólo los buenos mueren jóvenes. Pero Billy Joel es uno de los artistas más exitosos de la segunda mitad del siglo XX. El documental And So It Goes cuenta la compleja historia del músico oriundo de Hicksville, Long Island.

Las documentalistas Susan Lacy y Jessica Lavin presentan un extenso documental biográfico de cinco horas, dividido en dos partes, para mostrarnos un íntimo retrato sobre el Piano Man. Billy Joel no tenía el desparpajo de Elton John y tampoco ofrece meditaciones patrióticas a la Bruce Springsteen y sus estudios sobre la clase trabajadora estadounidense. Sus canciones son estudios de personajes comunes y corrientes: sobre el pianista del bar, la chica del norte del pueblo, el artista sobre el escenario.

La primera parte del documental nos cuenta los inicios de la carrera de Billy Joel, desde su primera banda de rock Attila, su primer contrato discográfico que lo hizo conocer las entrañas de la industria discográfica hasta su primer matrimonio con Elizabeth Weber, quien se convirtió en su musa y posteriormente en su mánager. La historia de Billy Joel está llena de éxitos y fracasos. Es un personaje que salió dos veces de la quiebra y logró reinventarse para desafiar todos los obstáculos que la industria musical le puso enfrente.

Foto: Cortesía

And So It Goes evita el tratamiento del tabloide respecto a los escándalos que han rodeado la vida de Billy Joel. En su ascenso hacia el éxito y las listas de popularidad hubo una serie de relaciones sumamente mediáticas, un accidente automovilístico y una personalidad que buscó siempre el reconocimiento de la crítica.

La segunda parte abarca desde el lanzamiento de su álbum de 1982 The Nylon Curtain hasta su último álbum pop The River of Dreams. Nos muestra sus muy publicitadas relaciones con las modelos Christine Brinkley y Katie Lee Biegel, su lucha contra el alcohol. Además de su reinvención como artista, quien tras ser defraudado por su manager Frank Weber decide convertirse en uno de los músicos más exitosos de todos los tiempos.

Billy Joel es uno de los artistas más exitosos de los años setenta y ochenta, con éxitos como “Piano Man”, “Uptown Girl”, “Only the Good Die Young”, “You May Be Right”, “We Didn’t Start the Fire” y “The River of Dreams”. En una discografía que abarca 12 álbumes y más de 160 millones de discos vendidos, estableció un canon que muchos desearían.

Es uno de los artistas en vivo más exitosos de todos los tiempos y mantuvo una residencia en el Madison Square Garden durante 10 años incluso sin haber lanzado un nuevo disco desde 1993, The River of Dreams.

And So It Goes nos ayuda a entender mejor la música de Billy Joel a través de una cándida entrevista frente a las cámaras. Nos ayuda a conectar los puntos musicales entre Wolfgang Amadeus Mozart y su “Uptown Girl” y apreciar el álbum Piano Man como un road trip sonoro por Estados Unidos.

A Billy Joel se le acabó la chispa para escribir éxitos y andar a contracorriente en busca de la aceptación de su público. And So It Goes es un retrato vulnerable de un artista único que creó en sus canciones su propia versión de Estados Unidos.

Billy Joel siempre quiso ser ese pianista al que todos recurrimos cuando estamos de humor para una canción. Cada vez que nos encontremos sus canciones, su música nos seguirá haciendo sentir bien.

