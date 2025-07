Kneecap: hip-hop, protesta y provocación como arte

Un frustrado profesor de escuela conoce por azares del destino a un par de truhanes que han decidido mezclar el irlandés y el hip-hop, dos idiomas de resistencia, en un explosivo cóctel musical. La canción “C.E.A.R.T.A.” fue inspirada durante las protestas del Irish Language Act que en 2022 reconoció al irlandés como una lengua minoritaria en el Reino Unido.

La canción fue prohibida por la radio irlandesa RTÉ por su supuesto contenido explícito, lo que incitó una campaña que buscaba devolverla al aire. El trío utiliza balaclavas tricolores y rapea en irlandés. La historia de Móglaí Bap, Mo Chara y DJ Proval parece sacada de una película. Su nombre es Kneecap.

En Kneecap la historia de la banda irlandesa es contada a través de una aproximación semi-ficcionalizada en una disparatada aproximación a una biopic musical. La película dirigida por el periodista Rich Peppiatt tiene a Móglaí Bap, Mo Chara y DJ Proval haciendo versiones ligeramente alteradas de ellos mismos.

La película debutó en el festival de Sundance en 2024 como la primera cinta de habla irlandesa y el director Rich Peppiatt ganó también un premio BAFTA a mejor ópera prima.

En esta historia se mezclan el lenguaje del hip hop, la identidad, la cultura irlandesa, las cicatrices del conflicto en Irlanda y un grupo de jóvenes que han buscado reivindicar los derechos (cearta) de los pueblos del norte de Irlanda.

Kneecap es una reflexión sobre la importancia del idioma como identidad cultural y de una nación herida por un histórico conflicto. A través del hip hop, Kneecap ha encontrado un lenguaje para dar voz a una minoría irlandesa. Naoise Ó Cairealláin, quien canta bajo el nombre Móglai Bap, es hijo de uno de los pioneros del movimiento para reivindicar el idioma irlandés, Gearóid Ó Cairealláin.

La música de Kneecap mezcla el humor y la sátira de Eminem con la conciencia social de Grandmaster Flash and the Furious Five o N.W.A. para dar voz a la experiencia del norte de Irlanda. El debut de 2018 3CAG es un disco lleno de humor y crítica social empacado en una explosión de 31 minutos.

En su segundo álbum, Fine Art de 2024, la banda navega entre el hedonismo y la violencia sectaria que sigue persiguiendo a Irlanda. Kneecap nos presenta una música provocadora que nos invita a ver la experiencia y la cotidianeidad de una cultura.

Kneecap retoma el mismo espíritu punk de los Sex Pistols cuando decidieron cantar “Anarchy in the UK” sobre una lancha en el río Támesis durante las celebraciones del Jubileo de la Reina Isabel II. La banda ha adoptado la imagen de las balaclavas tricolores en su propio estandarte.

El trío irlandés se ha convertido en uno de los nombres más sonados en la escena musical por sus posturas directas y poco diplomáticas. Sus visiones en contra del colonialismo británico siguen despertando ámpulas y reviviendo conflictos milenarios y discusiones bizantinas.

También han desatado polémicas por sus protestas y posturas críticas contra el genocidio en Gaza durante sus presentaciones en los festivales de Coachella y Glastonbury, lo que los ha llevado a enfrentar investigaciones policiales.

En Kneecap la banda irlandesa nos invita a tomarnos con cierta ligereza el aspecto mitológico de la biopic musical. Es una reflexión sobre el poder del arte provocativo para salir de nuestra zona de confort y tomar una postura.

Kneecap es una nueva manifestación de inconformismo que busca escandalizar, cuestionar y romper con los paradigmas. Es una banda que mantiene el espíritu de provocación como lo ha hecho el rock, el punk y también el hip hop.

antonio.becerril@eleconomista.mx