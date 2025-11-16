Afirme: 30 años por México

Afirme celebra en 2025 tres décadas de historia. Treinta años de evolución, disciplina financiera, compromiso social e innovación constante. Treinta años que han convertido a una institución nacida en Monterrey desde 1995 en un grupo financiero referente en todo México. Hoy, en la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX), celebramos este aniversario no sólo con buenos deseos a un asociado sino con la profunda convicción de que Afirme es parte esencial de nuestra historia y de nuestro futuro compartido.

Los números hablan por sí solos, pero la trayectoria dice aún más. Afirme suma más de 500 centros de atención, 4,600 cajeros propios y aliados, así como una presencia sólida que toca buena parte del país. Su crecimiento sostenido le ha permitido consolidarse como un grupo financiero completo: banca múltiple, seguros, factoraje, arrendamiento, almacenadora, banca de inversión y más. Ese ecosistema, que fortalece a sus clientes y a toda la cadena económica en la que participa, es un testimonio de su visión de largo plazo.

Al cierre de 2024, Afirme reportó más de 350 mil millones de pesos en activos, un ICAP de 15.27%, utilidades crecientes y una captación en constante expansión. Son cifras que reflejan su salud financiera y la responsabilidad y solidez institucional.

Algo que indiscutiblemente distingue a Afirme es su capacidad de abrazar el futuro: la institución fue reconocida en 2024 como “Top Innovation Organization” en los incMTY Awards; con su alianza con IBM le permitió integrar soluciones de inteligencia artificial que redujeron el proceso de apertura de cuenta a menos de seis minutos, generando 50,000 nuevas cuentas en siete meses y más de 100,000 descargas de su aplicación.

Esa cultura también se vive desde adentro. Afirme ha sido reconocida como uno de los “Mejores Lugares para Trabajar en México”, y con distintivos como Empresa Socialmente Responsable, Empresas Más Éticas y Súper Empresas para Mujeres. Pocas instituciones financieras pueden presumir una cultura tan integral y humana, donde el capital humano es tan importante como el capital financiero.

Fuera de sus puertas, el compromiso continúa. Los Premios AFIRME-FUNAM, en colaboración con Fundación UNAM, apoyan a jóvenes con tesis de innovación científica. Esta es una prueba más de que Afirme no sólo es banca, sino país.

Nadie construye 30 años de excelencia aislado. Así como Afirme ha transformado su entorno, también ha transformado a nuestra Unión; porque juntos hemos defendido principios, impulsado la inclusión financiera, alzado la voz a favor de mejores prácticas regulatorias y fortalecido el papel de la banca mexicana en el desarrollo económico, lo que reafirma que cuando instituciones como Afirme y UNIFIMEX caminan juntas, México gana.

En un país que necesita instituciones financieras fuertes, cercanas y éticas, Afirme ha asumido ese papel con disciplina y coherencia, y ha sabido trabajar en equipo para procurar la solidez del sistema financiero en su conjunto. Desde el corazón institucional que represento reconocemos que la presencia de Afirme en UNIFIMEX es invaluable, y les extendemos al presiente del Consejo Julio César Villarreal Guajardo, a nuestros consejeros Heleodoro Ruiz y Guillermo Colín y a todo su equipo nuestras más sinceras felicitaciones.