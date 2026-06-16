Ratificación en Hacienda

Nos comentan que la ratificación por la Comisión de Asuntos Económicos de la Permanente, de Jennifer Krystel Castillo Madrid, como titular de Grandes Contribuyentes, avanza con buenos argumentos. Trasciende que su propuesta de trabajo privilegia la transparencia, la certeza jurídica y la eficiencia administrativa.

Nos dicen que su experiencia en regulación y administración pública, sumada al conocimiento de los procesos de fiscalización, la coloca como una funcionaria capaz de mantener el delicado equilibrio entre una recaudación sólida y el respeto a los derechos de los contribuyentes.

Más de uno ve en Castillo un perfil técnico antes que político, característica que suele pesar en este tipo de nombramientos.

Los que están muy movidos son los de Bitso, la plataforma de intercambio, especializada en criptodivisas, ya que el Incode verificará la identidad de sus usuarios en los mercados de América Latina.

De acuerdo con la empresa, la alianza permitirá a Bitso verificar usuarios en México, Argentina, Colombia y Brasil mediante tecnología biométrica avanzada.

Se informó que Incode procesa más de 7,000 millones de verificaciones de identidad al año para empresas globales, entre ellas muchas instituciones financieras en el mundo.

Ricardo Amper, CEO de Incode, dijo que se debe ofrecer a las instituciones digitales experiencias fluidas con seguridad y que su alianza con Bitso permite escalar operaciones regionales sin renunciar a la identidad, cumplimiento y confianza.

Yum Brands anunció la venta de Pizza Hut por 2,700 millones de dólares por los magros resultados que ha presentado por años. Yum Brands se enfocará en sus cadenas de mayor crecimiento como son KFC y Taco Bell.

LongRange Capital comprará el negocio fuera de China por 1,500 millones de dólares, mientras Yum China adquirirá la operación china por 1, 200 millones de dólares. Se espera que la operación se cierre en el tercer trimestre.

La famosa cadena de pizzas fue fundada en Wichita, Kansas, en Estados Unidos por los hermanos Dan y Frank Carney, que eran estudiantes universitarios. La fundaron con un préstamo de 600 dólares y el nombre de Choza de la Pizza o Pizza Hut, fue porque el letrero de su primer local solo tenía espacio para ocho letras.

Robinhood Markets, plataforma de negociación electrónica de acciones, fondos y criptodivisas, recortará el 10% de su plantilla. Dicen que el despido de más de 300 empleados es para mantenerse más eficiente mientras desarrolla nuevos productos. La compañía también cerrará algunas vacantes abiertas y espera registrar cargos de reestructuración por alrededor de 28 millones de dólares.

A diferencia de otros recortes recientes en fintech, Robinhood no atribuyó la medida directamente a inteligencia artificial, sino a acelerar el desarrollo de productos y mantener disciplina operativa.

La empresa, cotizada en Estados Unidos, tiene una importante negociación de sus acciones, pero la plataforma y la aplicación no están disponibles para residentes en México.

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