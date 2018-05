Faltan 39 días para la elección presidencial y, al menos uno de los partidos contendientes prepara una ofensiva contra las autoridades electorales, contra el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En estos días del posdebate la narrativa de los diversos voceros de la campaña presidencial de Morena, han hecho comentarios con los cuales acusas a las autoridades electorales de no ser ¨autónomas¨, por el simple hecho de no todos sus fallos favorezcan a los morenistas.

La descalificación previa de la autoridad electoral viene a demostrar que ya ni la ventaja que atribuyen las encuestas a López Obrador les calma los nervios producidos por la cercanía del uno de julio. Ayudaría un tafil.

Quejas por el llamado ¨bandidaje¨

En los pasados días han salido a la luz los asaltos que viene sufriendo el transporte de carga por ferrocarril, el más reciente ha paralizado durante días el flujo de mercancías e insumos alimenticios e industriales entre Veracruz y el centro de la República.

Se han alzan ya las voces que reclaman por la inseguridad de los ferrocarriles. Aunque no les falta razón, el hecho es que los tiempos electorales multiplican los reclamos, como aquel que advierte que ¨ya tenemos un bandidaje como el del siglo 19¨.

Uno no es experto en asuntos de seguridad, pero conoce algo de historia. A quienes hacen el paralelismo histórico les invitamos a repasar la historia del siglo 19 para saber cómo los gobiernos acabaron con el bandidaje, para que luego no lo clasifiquen a uno como ¨bárbaro del norte¨.

La compleja migración del sur

El tema de la migración centroamericana a México se abordó con la habitual demagogia política en el debate presidencial de Tijuana, se pronunciaron las habituales frases críticas del trato a los migrantes y se hicieron ofrecimientos poco viables.

Al menos en el corto y mediano plazo será difícil que las soluciones propuestas por los aspirantes presidenciales nos resuelvan el problema que nos plantea la migración centroamericana a territorio mexicano.

Claro, es políticamente incorrecto decir que la rigidez de la ley migratoria mexicana en la frontera sur posiblemente sea la única manera de mantener razonable el flujo de refugiados, sin que los Estados del Sur sean desbordados.

NOTAS EN REMOLINO

Más allá de malquerencias y desencantos, debemos reconocer que el sexenio ha llegado a la etapa de la incredulidad, pues como dijo algún filósofo pueblerino, cuando se trata de no creer, ni la verdad sirve… Si, como dicen los morenistas, ellos ganarán la Presidencia, en su momento deberán enfrentar la realidad de mantener la relación con una dictadura torpe como la venezolana y, quien sabe, hasta de la no intervención se van a olvidar, por su propio bien, claro… Ah que don Santiago Nieto. No faltó quien al saber que se incorporó entusiasta a la campaña de López Obrador lo comparó con quien se cuelga del cabús del tren, para que no lo deje… Por cierto, me pregunto si esa inquina contra la ex presidenta del INAI Ximena Puente hubiera sido igual si, en lugar de dejar el INAI para irse como candidata del PRI, se hubiera ido a la campaña de ¨ya sabes quién¨. Ya es inocultable el doble rasero de tantos… A la insistencia reporteril, porque hay casillas que están en riesgo de no abrirse, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova les aclaró que son 10, pero 10 de 157 mil, o sea, nada como para escribir a casa…