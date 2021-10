El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) recién convocó a la industria proveedora de medicamentos y vacunas a participar en un estudio de mercado para la adquisición de una significativa cantidad de claves de medicamentos y vacunas para casi todas las instituciones del sistema.

Decimos casi todas porque el que no está incluido es el sector salud de Petróleos Mexicanos. Pensaríamos que el sindicato petrolero ya no toleró los retrasos que han generado tanto desabasto; nos dicen que no es la primera compra interinstitucional en que Pemex decide no participar pues desde hace meses viene haciendo por su lado sus propias compras. La pregunta es cuándo el IMSS hará lo mismo, pues ya sabemos que tiene todo para hacer sus propias compras en forma mucha más eficiente que INSABI/UNOPS, y máxime que su consejo técnico lo hizo notar desde agosto.

El Insabi en la nueva convocatoria no definió fechas sobre cuándo estaría concretándose dicha adquisición, pero el sector farmacéutico de genéricos estima sea para 2022, aunque tampoco ello está muy claro porque, conforme el análisis del Instituto Farmacéutico (INEFAM) muchas de las claves de productos convocados se estarían empalmando con la compra hecha por UNOPS para cubrir parte de 2021 y primer semestre de 2022.

Dicha convocatoria del Insabi arrancó el pasado 15 de octubre pidiendo respuesta pronta a los interesados informando su capacidad de abastecer la demanda solicitada.

Conforme las cifras reportadas por INEFAM -instituto de Enrique Martínez y José Carlos Ferreyra que siguen muy de cerca el mercado público farmacéutico-, dicha convocatoria incluye 885 claves de medicamentos, 24 claves de vacunas y unas 400 claves de material de curación. Estiman que dicha compra integra una bolsa inicial aproximada de 54,000 millones de pesos abarcando unas 885 millones de piezas tanto de medicamentos como vacunas. Es una cifra importante que representaría más de la mitad de las compras que el Gobierno hizo de estos insumos en el último año.

Aquí la duda que queda en el aire es ¿qué pasa con la anunciada compra consolidada multianual que UNOPS preveía para cubrir 2022-2024? Eso fue parte del acuerdo firmado entre el Gobierno mexicano y UNOPS. Pero ahora la incógnita está incluso en si continuará la participación de la UNOPS en las siguientes compras porque al respecto hay un silencio absoluto de parte de la actual administración.

En el 2020 esta fase de estudio de mercado para el abasto de 2021 le tocó hacerla a la UNOPS. Y fue el inicio de los largos rezagos pues el Insabi tardó demasiado en consolidar la oferta de los institutos de salud, y luego el organismo internacional igualmente tardó demasiado en emitir el estudio de mercado; dejó pasar más de 6 meses para la convocatoria formal a partir de la cual los postores presentan sus ofertas. Y no sólo eso, sino que hechas ya las ofertas en febrero de este año, de ahí UNOPS tardó otros 5 meses para dar el fallo, algo que el IMSS hacía de un día para otro durante los 8 años que le tocó hacer esas compras consolidadas.

Atorados en la última milla

Por lo pronto, en lo que toca al reparto de este 2021 nos reportan que las cosas siguen atoradas en el reparto, específicamente en la última milla debido a que no ha sido posible homologar el papeleo y protocolos que le solicitan a los operadores logísticos en cada punto de recepción de hospitales y clínicas en todo el país. Es decir, los pacientes que no pertenecen al IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar o Pemex siguen pagando los costos con la intermitencia o carencia de sus tratamientos y todo porque el actual Gobierno sigue en su larga curva de aprendizaje sin terminar de encontrar el esquema adecuado de compras, distribución y entregas de insumos para salud.

maribel.coronel@eleconomista.mx