Ni California, ni Texas eran opción, por los altos niveles de contagios y la limitación de los cruces en los puentes fronterizos, sólo para traslados esenciales. Durante las tres primeras semanas del 2021, Florida se convirtió en el foco de los mexicanos practicantes del turismo de la vacuna contra la Covid-19.

La única limitación, en aquella entidad peninsular, era que los visitantes —sin importar su lugar de origen o residencial— que quisieran vacunarse tuvieran 65 años o más. De Georgia a Tampa Bay es un viaje de dos horas por autopista. De Cancún a Fort Laudendale, el vuelo dura menos de hora y media. Los medios detectaron oleadas de viajeros provenientes de Canadá y Argentina. Consejos directivos de empresas de la nación sudamericana hicieron el viaje, con cargo a los gastos del negocio.

Muchos compatriotas puede incluirse entre los snowbirds, aquellos que migran Florida en invierno, para no padecer de las bajas temperaturas. Pero no son residentes, por lo que han quedado excluidos de las listas de vacunación.

En la carrera por las vacunas contra el Covid-19, una cosa es el suministro y otra la logística para distribuir las vacunas. En México, ya sea con las brigadas correcaminos o el despliegue de las Fuerzas Armadas, el éxito del Plan Nacional de Vacunación ideado por la Cuarta Transformación depende de factores exógenos.

El optimismo desbordado del mes pasado ha sido suplantado por signos ominosos, con el avance irrefrenable de los contagios y la multiplicación de oportunismos y un número creciente de países de todo el mundo que están lanzando programas de vacunación Covid-19, lo que genera optimismo de que hay una luz al final del túnel pandémico. Sin embargo, si bien algunas economías en desarrollo están avanzando con éxito con sus propios programas, otras han expresado su preocupación por un desequilibrio mundial emergente en la distribución.

Con vacunas Covid-19 fabricadas por laboratorios del Reino Unido, Estados Unidos, China, India y Rusia, hasta el 19 de enero se habían administrado aproximadamente 39 millones de dosis en 49 países. Pero la sobre demanda por las vacunas excede la oferta. En el medio farmacéutico hay consenso respecto a la autorización para uso de emergencia, que no será extensivo a los particulares. En todo caso —consideran— los gobiernos estatales podrían establecer contactos exitosos con los fabricantes de los biológicos.

Esa prisa contrasta con los problemas que los laboratorios afrontan actualmente. Apenas el pasado viernes 22, AstraZeneca notificó a la Comunidad Europea de un ajuste a su calendario de entregas de su vacuna contra la Covid-19, debido a la reducción de rendimiento de una de sus manufacturas ubicada en territorio europeo, que reducirá la entrega programada de los primeros lotes.

Esa farmacéutica anglosueca está por recibir el registro de la Agencia Europea de Medicamentos, por lo que hasta febrero iniciaría con la entrega de 400 millones de dosis de su inmunizador en el viejo continente. En México, Cofepris ya autorizó su uso emergente pero la distribución de la vacuna que se envasará en la planta de Laboratorios Liomont en Ocoyoacac, Estado de México, iniciaría hasta marzo.

México no recibirá vacunas de Pfizer/BioNTech hasta mediados de febrero y AstraZeneca no comenzará a surtir al mercado latinoamericano hasta marzo. La única opción —en el corto plazo— es que lleguen las primeras dosis provenientes del mecanismo COVAX, pero eso no ocurrirá durante el primer trimestre del 2021.

Sin que la vacuna CanSino haya siquiera completado la fase 3 de sus estudios en México —condición indispensable para tramitar la autorización de uso de emergencia—, la única opción es Sputnik V, que ya se aplica de manera generalizada en Argentina, Bolivia, Serbia, Argelia, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistán, los Emiratos Árabes y Hungría.

La reticencia del subsecretario Hugo López-Gatell quedará como otra anécdota. Y es que la Sputnik V puede almacenarse en un refrigerador convencional, sin la necesidad de invertir en infraestructura adicional, mientras que la vacuna Pfizer-BioNTech debe mantenerse refrigerada a -70 ° C, lo que significa que su distribución requiere una capacidad logística de cadena de frío considerable, que es costosa y depende de una red vial eficiente. Otra diferencia notable es el precio: la dosis de la Sputnik V cuesta 10 dólares.

La producción de las vacunas ha sido un hito. Los gobiernos de todo el mundo destinaron cerca de 100,000 millones de dólares a ese rubro, según la Fundación kENUP, una organización sin fines de lucro. De este total, 32% provino de Estados Unidos, 24% de la Unión Europea y 13% de Japón y Corea del Sur.

Pero el desabasto de medicamentos ha generado un mercado negro y la persistencia en la compra de productos robados o caducos, que dejan una ganancia anual de 2,000 millones de pesos. Un huachicoleo de medicamentos que ahora se refleja en el contrabando de tanques de oxígeno y otros equipos medicinales para tratar a los enfermos de la Covid-19. Mientras, las estancias prolongadas de los pacientes admitidos en los hospitales Covid y la multiplicación de los contagios en las primeras dos semanas del 2021 tienen al borde del colapso al sistema sanitario en la megalópolis de la Ciudad de México, que integra a Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Un caso de hospitalización complejo podría alcanzar un costo de 29 millones de pesos debido al alto consumo de insumos y tecnología especializados. Las primeras estimaciones de gasto en Covid-19 de las aseguradoras eran de 300 a 400 millones de dólares, pero ahora la AMIS considera que podrían rebasar los 1,000 millones de dólares. La estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum de atender y acompañar a los enfermos en sus domicilios refuerza los servicios que ya ofrecen algunas empresas especializadas en home-care, entre ellas Grupo Sohin que ya atiende mensualmente a más de 25,000 pacientes en 19 ciudades de todo el país. Con ese expertise ahora incursiona en la atención a los pacientes que han recibido alta hospitalaria.

