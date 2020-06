La quiebra de empresas es inminente, no sólo de microempresas, sino de algunos medianos y grandes corporativos.

Lo cual se traduce en desempleo, menor inversión y recaudación fiscal para el Gobierno Federal, al mando de Andrés Manuel López Obrador.

Amparos, procesos legales, y demandas se avecinan y colapsarán, en los próximos meses, las instancias legales: laborales, penales y judiciales. Verán superar su capacidad, a tal grado que simplemente no podrán hacer frente.

Más aún, muchas empresas y trabajadores no podrán atender denuncias o procesos que superen los cuatro años, como será el caso.

Una crisis que aún se puede sopesar. Tocamos base con abogados, de la talla de Jaime Guerra, éste conocido como “el tiburón de los concursos mercantiles”, que ha litigado durante 50 años y cuya trayectoria es nacional e internacional.

“Se requiere una figura que permita apoyar al sector empresarial, de lo contrario el descalabro será en cascada, perderá el empresario, el trabajador y el Gobierno.

Un fideicomiso similar al Fobaproa que permita apoyar a las empresas, desde ya, y que verdaderamente reactive la economía, de certeza, genere empleo y beneficios fiscales al país, urge. Porque la ola de procesos legales, concursales, quiebras y con ello desempleo y falta de recursos para el Gobierno Federal será una constante, no de cuatro o seis meses, sino de dos o cuatro años”.

Claro que se necesita un rescate, aunque no tan oneroso como fue el bancario. Un fideicomiso que permita al sector empresarial en todos sus niveles poder apoyarse y salir lo más rápido posible. Lo ha declarado Banxico, en específico, el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath: la vía de la deuda deberá ser la opción, no a niveles de 100%, pero sí de 10% adicional a lo que se tiene. El gobierno debe hacer diferentes concesiones, para que se paguen los menos impuestos posibles, tomando en cuenta la viabilidad de las empresas. “Aligerar la carga de los bancos para efecto que no reserven las cantidades que se encuentren en créditos en concurso mercantil, no estoy diciendo que los bancos absorban el total de las quitas que tienen que hacerse”. Sino liberar a los bancos de obligación de reservas monetarias en tipo de créditos mercantiles.

Que haya un parámetro a los bancos para que no les pegue a los fondos de los bancos, pero, que para los empresarios sea una alternativa real. Porque, aun cuando se aprueben los cambios en temas, como la ley de concursos mercantiles, que data de 20 años, a fin de tener mayor acceso a la administración de justicia, con el objeto de hacer más accesible la herramienta concursal, y en la que trabaja la Barra de Abogados, al mando de Héctor Herrera. Será un apoyo más, no así la solución.

Además, si somos realistas, no es un tema que esté entre las prioridades del Congreso, llámese Diputados, al mando de Mario Delgado o del Senado que encabeza Ricardo Monreal.