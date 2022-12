Un dato preocupante

Existen componentes cuyo comportamiento permite entender a plenitud cómo se desarrolla en lo general la marcha económica medible a través del PIB en un país. A su vez, si desagregamos hacia abajo dichos componentes, encontramos la parte medible de variaciones medidas por el Índice Global de la Actividad Económica el cual, a su vez, se vuelve predecible gracias a lo conocido mediante el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).

Importante sin duda, es el saber con antelación y hasta cierto grado de predicción objetiva el cómo viene el panorama para el país mediante un indicador que, a diferencia de otros muchos, incorpora variables de medición no convencionales y por tanto se adecúa a una realidad mucho más fiable y dinámica.

Este índice abarca solamente los sectores secundario y terciario, groso modo, minería, manufactura, construcción y actividades de servicios. Además, el IOAE, basa su precisión en 25 variables provenientes de Banxico, IMSS, ANTAD, INEGI y secretarías del ramo pero, como se mencionó, por igual aprovecha la información que genera Google Trends, el índice de movilidad de Twitter, ocupación hotelera, tipo de cambio y remesas familiares.

Después de la explicación, sabremos entonces que tal innovador indicador nos da una sólida pista de cómo se comportaría la economía mexicana en su conjunto. La muy mala noticia, es que el IOAE presenta un retroceso para el mes de noviembre contra el de octubre, en el orden del 0.1 por ciento.

Podrían tildarnos de exagerados cuando el número parecería menor, pero recordemos que los movimientos económicos se definen por tendencias y, la que este retroceso empieza a marcar, tiene que ver con franco desaceleramiento y se vuelve recesiva.

Todos los pronósticos que pintaron un panorama más alentador para el cierre de este 2022, empiezan a revisarse a la baja, dejando a un lado los crecimientos que, aunque breves, se encontraron en los tres primeros trimestres del presente año. Esto a su vez, ajustará el pronosticado para 2023, el cual actualmente se ubica en un endeble 0.9% según las estimaciones más optimistas.

El motivo de preocupación no se basa en pesimismos; el freno a la economía ya está aquí entre nosotros y, de no atender con tino un escenario complicado el mismo se puede agravar. Al ver este indicador en retroceso entendemos que tanto el mercado interno como el nivel de exportaciones al igual se encuentran dando pasos hacia atrás. No estaremos equivocados al compulsar otros indicadores como el relativo a exportaciones manufactureras, en donde el retroceso rondó el 4% en noviembre, así como el número relativo al consumo privado donde se disminuyó al igual en un 0.7% para el mismo mes.

Con estos movimientos perniciosos, se ve a lontananza la oportunidad de un crecimiento prometido de al menos un 2%, que nos permita tener mejores condiciones en conjunto como país. Habrá que empeñar prudencia y talento para contrarrestarlo.

Twitter: @gdeloya