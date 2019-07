Imagen engañosa

El que tuvo que salir a aclarar, una vez más, que no prestó su imagen y que no invierte en bitcoins fue el empresario mexicano Arturo Elias Ayub, pues informó, a través de un video que circula en redes sociales, que su imagen fue utilizada para un fraude.

La plataforma a la que se refirió lleva del nombre de Bitcoin Trader, una aplicación que dice transaccionar con la criptomoneda más popular del mercado ofreciendo grandes retornos. El sitio ya ha sido denunciado por algunos medios de comunicación, mismos que detallan una serie de pruebas que refutan la veracidad de la página.

En el video, con una duración de dos minutos, siete segundos, el empresario detalló que no sólo su imagen ha sido utilizada, ya que también se ha hecho mal uso de los demás tiburones o integrantes del programa Shark Tank México, donde Ayub participa para financiar a pequeños y medianos empresarios, incluso a Carlos Slim.

“Me han contado que en Estados Unidos utilizan a Warren Buffett, a Bill Gates (...) Es esta misma empresa mundial de fraudes enormes que no he encontrado porque no tiene una dirección física, porque el dinero que metes desaparece totalmente”, se puede apreciar.

El 21 de mayo del 2018, en su cuenta de Twitter, el también director de alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil advirtió que la plataforma era un fraude —Bitcoin Trader—, también mencionó que ya los tenía demandados.

La libra

A pesar de un menor dinamismo en la economía nacional, que repercutió de manera negativa en la demanda de hoteles, Fibra hotel logró incrementar sus ingresos en un 8% entre abril a junio de este año a 1,126 millones de pesos, frente al mismo periodo del 2018, cuando generó 1,042 millones de pesos.

Dijo que los 85 hoteles en operación registraron una tasa de ocupación de 65.6%, equivalente a 51 puntos básicos más que en iguales meses del año pasado. Sin embargo, aún con un “complicado trimestre”, el fideicomiso inmobiliario “ha operado relativamente bien, manteniendo estables y positivos los indicadores operativos”, dijo el director general, Simón Galante.

Con sus mejores garras

La que se hará notar es la industria de la confección en México, pues del 1 al 3 de agosto en Guadalajara se dará cita en Expo Mercería y Manualidades, un evento diseñado para mostrar las mejores y más innovadoras técnicas que te ayudarán a explotar al máximo tu creatividad y negocio.

Mencionaron que la moda presenta múltiples posibilidades de desarrollo.

Dedicarse a este sector no sólo implica ser diseñador, la gran mayoría de los negocios manufactureros y del comercio de la moda son microempresas.

Manda tu queja

La aplicación que está siendo más descargada es Litro por Litro, pues ya cuenta con 71,060 descargas por parte de los usuarios, expuso que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla.

El director dijo que hasta el momento los consumidores han presentado 932 quejas formales a través de la aplicación, mismas que la Profeco ya está programando para atender a partir de este día.

Del total de las quejas, 59% está vinculada a consumidores que consideran que no les están dando litros completos, 12% por diferencias entre el precio pagado y el anunciado y 7% porque se condicionó la venta de combustible, entre otros.

En cuanto a los precios de los combustibles, Sheffield Padilla destacó que en el caso de la gasolina Magna el precio más alto se ubica en Sinaloa, en 22.58 pesos por litro, y la más económica, con un precio de 17.78 pesos por litro, se ubica en Tabasco.

Menos al del año pasado

Los que de plano se inconformaron fueron los productores de leche, ya que Lincosa programó adquirir sólo 600 millones de litros este año, nivel que representa una disminución de más de 100 millones de litros comparado con años anteriores.

En este sentido, Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, reconoció la estrategia gubernamental de mejorar el precio del producto a 8.20 pesos el litro, después de una historia negra de pagarles menos que a los costos de producción.

Dijo que con esta situación se condenó a los pequeños ganaderos lecheros a desaparecer, pero ahora se requiere acordar un aumento del volumen de compra a ese gremio productivo.

Colocación exitosa

Unifin financiera llevó a cabo una oferta de bonos en Estados Unidos y otros mercados extranjeros, pore un total de 450 millones de dólares.

La tasa de interés anual dicha colocación fue de 8.375%, la fecha de emisión, colocación y liquidación de las Notas será el 18 de julio con vencimiento el 27 de enero de 2028.

Se financia

El que salió a los mercados internacionales en busca de financiamiento fue el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) Terrafina.

A través de la venta de bonos logró obtener 500 millones de dólares, sin garantía y a un plazo de 10 años.

Destaca el hecho de que las órdenes de compra de los títulos de deuda se sobredemandaron 4.5 veces respecto al importe captado.