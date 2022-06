En un mundo de creciente incertidumbre, la oportunidad para promover una rápida reactivación económica fue para algunos países un remanso sumamente esperado. Sin embargo, una política monetaria sumada a la fiscal sumamente holgadas y expansivas, no viene sola. Al contrario, la compañía indeseable que ahora ha puesto de cabeza a los grandes jerarcas del dinero que reinan desde los bancos centrales, es una inflación que, en el caso de los Estados Unidos se acompaña de una enorme polémica ante la actuación de la Reserva Federal, en su ánimo reparatorio de las consecuencias y secuelas de la pandemia de covid. Pero en el conjunto de naciones el panorama al igual no se hace halagüeño. La mayoría de los organismos internacionales han estimado que en pocas semanas estaremos experimentando la peor oleada inflacionaria a nivel mundial en la cual, llegaría a niveles no vistos desde el complicado 1996 y, con un alto grado de certeza, se ubicará en los niveles de 7.5 por ciento.

Al vernos inmersos en un escenario así, valdría la pena recordar lo que un célebre profesor de economía en la universidad de Stanford planteaba precisamente en esos arduos años de los noventas. En suma, el planteamiento de John Taylor propone una armonización y equilibrio entre los intereses natural y oficial, la brecha de producción y la inflación. Si seguimos ese canon de quien, en su momento fuera pretendido por el mismo Donald Trump para encabezar la Reserva Federal, encontraríamos que el equilibrio deseado tendrá que lograrse mediante el establecimiento de mayores tasas de referencia impuestas por los bancos centrales. La fórmula es relevante ya que anticipa los movimientos de la inflación al prever el incremento de 0.5% en la tasa de interés real, cada vez que la inflación se mueva un punto hacia arriba. La matemática reluce impecable, pero parece que choca con una necia realidad donde la diversidad de factores, incluso políticos, han impedido que se siga a pié juntillas la regla Taylor.

Suma a lo anterior el pronunciamiento de quien en nuestro país fuera conductor del Banco de México y quien comulga con la idea de un incremento más pronunciado para las tasas de interés. Agustín Carstens concluye con contundencia que no hay más remedio que el alza para mitigar los efectos inflacionarios. Ahí, llegamos a un rincón donde parece que no hay más que hacer y sin embargo, no sólo el apego a la norma será suficiente en un contexto de alta volatilidad e incertidumbre.

La fortaleza estructural de los países es un escudo efectivo para contener los efectos de una ola inflacionaria sin precedentes. Nuestro México aun se duele de una baja sensible en los niveles de exportaciones agrícolas y manufactureras, de una inversión productiva selectiva y cuestionable, así como de un incremento de remesas que, en conjunto no son buenas noticias para el control de la inflación. Preparémonos, que se ven nubarrones a lontananza.

Twitter:@gdeloya