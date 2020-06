La respuesta del gobierno federal ante esta dramática situación ha sido prácticamente nula, negándose a apoyar transitoriamente a las empresas con una posposición de impuestos.

Nos encontramos en una situación extrema. A raíz de la pandemia, el consecuente aislamiento de la población y el paro de una parte significativa de la economía, ha habido un significativo menor empleo. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en abril perdieron su empleo en empresas formales 550,000 individuos. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó, con base en la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (como aproximación de la ENOE que no pudo ser realizada), que en abril la Población Económicamente Activa se redujo, respecto del mes de marzo, en 12 millones de individuos, quienes en su mayoría salieron del mercado laboral y pasaron a formar parte de la Población Económicamente No Activa, pero disponible para emplearse. Esto implicó que aproximadamente 12 millones de personas perdieran su ingreso laboral durante abril y, más aún, no saben cuándo volverán a tenerlo.

Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó, suponiendo una caída del Producto interno bruto en este año de 5% (la cual ya se quedó corta dado que la expectativa es que la reducción sea de 10%, si no es que mayor), que en este año la población en pobreza por ingresos se incrementaría en 10 millones de individuos, por lo que ésta llegaría a representar casi 60% de la población. Además, 32 millones de personas estarían en una situación de pobreza extrema (su ingreso no es suficiente para adquirir la canasta alimentaria básica).

La respuesta del gobierno federal ante esta dramática situación ha sido prácticamente nula, negándose a apoyar transitoriamente a las empresas con una posposición (que no condonación) de impuestos y de pagos de seguridad social, como también se ha negado a establecer un seguro transitorio de desempleo o realizar transferencias al ingreso personal. El costo en bienestar para una parte significativa de la población será inconmensurable.

Pasando la etapa crítica de la pandemia (y nadie sabe cuándo), la economía empezaría paulatinamente a recuperarse, pero sin duda será muy lenta y muy leve. Piense en una L con una muy baja pendiente del tramo horizontal (lejos de la palomita parecida al emblema de Nike que mencionó el secretario de Hacienda), por lo que no se atenuará significativamente el aumento en la pobreza laboral.

El problema se hace todavía mayor porque, además de la quiebra de muchas empresas y la pérdida de capital y de empleos que ello implica, en una perspectiva de un mayor plazo, prácticamente todo lo que ha hecho el gobierno ha reducido la tasa potencial de crecimiento de la economía. La cancelación arbitraria del aeropuerto en octubre del 2018, seguida de otras decisiones como la captura de los órganos reguladores en el sector energético, el notable sesgo en contra de la participación privada en este sector, tanto en hidrocarburos como electricidad fortaleciendo los monopolios estatales, la cancelación también arbitraria de la planta de Constellation Brands, la obsesión del presidente con el petróleo que se traduce en una refinería que tiene valor presente social negativo, por lo que se destruye riqueza nacional (igual que con los trenes Maya y Transoceánico y el aeropuerto en Santa Lucía) han minado la certeza y seguridad jurídica necesarias para la inversión privada.

Y así, la inversión total en la economía ha tenido una tendencia negativa desde mediados del 2018 y sólo durante marzo de este año (antes de la pandemia) cayó a una tasa anual de 11%, la mayor desde la Gran Recesión del 2009; con ésta, ya se acumulan 14 meses consecutivos de caída. Una economía que no invierte será una que no crecerá ni podrá abatir la pobreza. Parte de la población no tendrá más que para tortillas y frijoles; el arroz será exótico.

