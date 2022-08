TV Azteca abierta a tenedores de Bonos

En febrero de 2021, a fin de hacer frente a uno de los momentos más difíciles no solo de su historia sino de la industria de la televisión en general, TV Azteca, al mando de Benjamín Salinas adoptó un paquete de medidas responsables que tenían por objeto garantizar su continuidad operativa y viabilidad de largo plazo.

Así, la compañía - al igual que otras en la industria de la televisión en México y el mundo - se vio obligada a implementar una estrategia de disciplina financiera para, entre otras cosas, reorganizar su deuda.

Y vaya que ha dado resultado, gracias a ella ha logrado amortizar en deuda más de 3,300 millones de pesos en tan solo 18 meses, fortaleciendo así su estructura de capital para mantenerse competitiva ante un entorno complejo y retador

Ahora bien, desde que anunció su nueva estrategia, y hasta la fecha, la empresa ha buscado espacios para encontrar soluciones justas y acordes a la realidad que enfrenta la empresa, todo ello a partir de un diálogo constructivo con sus acreedores.

A pesar de ello, ayer la empresa dio a conocer que recientemente recibió por parte de The Bank of New York Mellon, el representante común de los tenedores de deuda del bono con vencimiento en 2024 emitido por TV Azteca, un aviso de vencimiento anticipado.

Es lamentable que los tenedores de bonos, entre los que destacan fondos como Fidelity Investments, Cyrus Capital Partners, L.P., Contrarian Capital Management, Invesco Advisers Inc., entre otros, lejos de mostrarse sensibles a la circunstancia que atraviesa la compañía, se hayan convertido en personajes de oídos sordos, absolutamente desconectados e insensibles de la realidad macro de la industria de la televisión-

Habrá que prestar mucha atención al tema porque esta cerrazón por parte de los tenedores de bonos muy seguramente derivará en una judicialización del tema, con acciones y consecuencias legales muy complejas tanto para los tenedores de bonos como para la industria de la televisión en nuestro país-

A pesar de todo, nos afirman que la televisora del Ajusco seguirá en la búsqueda del diálogo y en la ruta de la disciplina para mantener una situación financiera sana en beneficio de todas las partes interesadas (además de los tenedores de bonos, sus clientes, proveedores y miles de colaboradores).

SE PONE A PRUEBA A LA COFECE. Este martes será un día clave para que la COFECE, al mando de María José Contreras de Velasco, defina si seguirá las investigaciones en torno al sector bancario o no. De que se detectan por sus primeras indagatorias que hay algunas anomalías, es una realidad, pero que como usuario encontramos cobros indebidos, también es cierto.

De ahí que más allá de que haya o no alguna práctica monopólica, se debería definir y aclarar si hay o no prácticas monopólicas entre los dos principales Grupos Financieros, Citibanamex, al mando de Manuel Romo y BBVA, que encabeza Eduardo Osuna. O en su caso si son las empresas que operan las terminales, las cuales también son manejadas por algunos de los Grupos Financieros.

Será hoy cuándo defina la COFECE si realizará investigación alguna o no. De acuerdo con especialistas y economistas será viable despejar este tema, porque de que se requiere un análisis y ajustar el tema, es una realidad que es urgente.

Y Desafortunadamente por parte del Senado veremos pocas alternativas, ya vimos lo que paso cuando el senador Ricardo Monreal impulsó una iniciativa al respecto. Cayeron los mercados accionarios y casualmente se dio la salida del Secretario de Hacienda de ese momento.