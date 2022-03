¿Quién duda que una de las enseñanzas más importantes que nos ha dejado la pandemia es que debemos prepararnos para enfrentar escenarios cada vez más complejos y amenazantes para la vida de millones de mexicanos? De ahí que es de suma importancia que nuestras autoridades sanitarias empiecen ya a tomar medidas para hacerle frente a la Covid-19 más allá de lo inmediato, sino al Covid19 que se quedará para el largo plazo.

Aunque haya cada vez menos casos y la pandemia se vaya controlando, la enfermedad por el virus SARS-Cov2 llegó para quedarse y sus secuelas son parte del padecimiento que deberá atenderse no sabemos por cuánto tiempo. El camino para atenderlo estaba claro desde el principio y hubiera sido mucho más fácil si se le hubiera hecho caso a la ley que marcaba la responsabilidad del Consejo de Salubridad General para afrontar esta pandemia, pero hoy es momento de retomar ese camino.

Los legisladores, específicamente los del PAN y particularmente el diputado Éctor Ramírez Barba -quien por mucho es el de mayor experiencia en salud pública y presupuesto en la actual Legislatura- ya presentaron una iniciativa al respecto. Plantean que en la Ley General de Salud se incluya la atención a la enfermedad por Covid-19 y sus secuelas en la lista de gastos catastróficos financiados por el Fondo de Salud para el Bienestar. Es algo que tiene mucho sentido.

Para quien dude que la atención de secuelas de Covi19 es un gasto catastrófico, sólo considere que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha calculado que el costo promedio por atención hospitalaria derivada de complicaciones por Covid-19 es de 487,735 pesos, pero 74% de los casos superan el costo promedio. Esto es en sector privado; habría que calcular el costo para el sector público, pero pues justo es de los datos con los que no se cuenta y hay que generarlos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 no se consideró algún recurso específico para el Covid19, pero es algo obvio que hacia adelante no debe ignorarse más, porque si no hay planeación nos saldrá más caro abordarlo en forma desordenada y en la inmediatez como hasta ahora ha sucedido.

Ya lo dijo en su informe el Coneval, al señalar que, de las carencias sociales, el mayor cambio entre 2018 y 2020 es un aumento de 12% en la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2% a 28.2%. Es parte de las razones por las que el gasto de bolsillo -que en muchos casos es catastrófico y por lo mismo empobrecedor- se elevó 40% en el mismo periodo, conforme reportó el INEGI.

La iniciativa mencionada, que ojalá sí camine y llegue al pleno del Legislativo, plantea que deben armarse los mecanismos financieros de aseguramiento o cobertura a las familias que tendrán que hacer frente a gastos para atender los casos de Covid-19 y a la población con secuelas.

El camino planteado es retomar el Fondo de Salud para el Bienestar -cuyos recursos multimillonarios, por cierto, están pendientes de ser transparentados- e incluir al Covid19 y sus secuelas dentro de los padecimientos cubiertos.

Aparte, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales deben mantener la vigilancia epidemiológica de prevención y control de Covid-19 de manera ordenada y coordinada. Ello implica hacer obligatoria -aun cuando ya no estemos en emergencia sanitaria- la notificación a la Secretaría de Salud de los casos de Covid-19, en los términos que marca la Ley General de Salud, igual que se establece para otro tipo de enfermedades como sarampión e influenza.

Las autoridades de Salud deben estar considerando ya la etapa postpandemia y deberían ser las primeras en apoyar dicha iniciativa porque en principio les está dando un camino para poder contar con los recursos presupuestales para atender el postCovid en los próximos años.

Nueva presidencia en Amelaf

Como le anticipamos hace semanas, ahora sí ya viene el cambio de mesa directiva en la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf). Arturo Morales Porta, director general de Landsteiner Scientific, termina su doble periodo en forma muy exitosa pues junto con Juan de Villafranca posicionaron muy bien a Amelaf no sólo porque duplicaron el número de empresas agremiadas, sino que la consolidaron como un órgano con voz fuerte en la agenda pública. Y lo hicieron oportunamente pues le dieron un papel importante justo en un periodo difícil para la industria farmacéutica nacional enmedio de un desabasto histórico por el reacomodo de las compras de parte del sector público; esto aunado a una falta de entendimiento de parte de la autoridad que hace ya 3 años llevó a romper la cadena de insumos y hasta ahora no se ha logrado reestablecer el orden en este tan vital mercado nacional farmacéutico.

Bueno, pero hablando del cambio en Amelaf, quien recibirá la estafeta es Luis Verduzco Koloffon, capitán de Vitae y Gelfarma, empresas del creciente cluster jalisciense. El cambio implica que ahora la presidencia de Amelaf recaerá en un dueño de empresa, y además en una nueva generación. Y es que Verduzco es un joven empresario ya de segunda generación, es decir que está asumiendo el control de la empresa fundada por el papá vendiendo inicialmente de puerta en puerta, y ahora el hijo ya con estudios de alta dirección y posgrado en el extranjero, lo que está sucediendo con varias farmacéuticas mexicanas que están mirando hacia nuevos horizontes.

Cambio de estafeta en el Colegio de QFB´s

Otro organismo del sector donde igualmente habrá cambio de estafeta es en el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México. La actual presidenta Deyanira Chiñas Ramírez, una química farmacéutica industrial del IPN que hizo un gran papel, termina su periodo de dos años y presentará hoy lunes a sus colegas su informe sobre logros y alcances. Y luego le entregará a otra mujer, a Catalina Díaz Gutiérrez, QFB de la UNAM quien ya fungía como vicepresidenta y también lleva varios años de labor dentro del Colegio. Lo interesante aquí es que la porra del CNQFBM cambiará de hueelum hueelum ahora al gooya gooya, y pues qué bueno que hay diversidad...