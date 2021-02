Uno de los ideólogos de la izquierda más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, José Agustín Ortiz Pinchetti, ha llamado “la Cuarta República al régimen actual pero no ha definido su naturaleza.

Aún no está claro si prevalecerá la izquierda democrática o la versión del siglo 21 del marxismo leninismo que con la aberración del nazismo marcó al siglo pasado, lo cual es normal ante la incertidumbre de cómo será el mundo pospandemia.

Mientras, cientos de políticos aplican lo dicho por el francés Lavoisier: “nada desaparece, solo se transforma” y citan a Marx, Groucho: “estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”. ¡Viva la IV República! Lo que sea que signifique.

Relanzan la campaña de vacunación

En Oaxaca, el Gobierno de la República reanuda la campaña nacional de vacunación pausada por tres semanas, con más vacunas a disposición, de las cuales arribaron 870,000 de India y el martes llega medio millón de Pfizer.

Se reanuda la vacunación del personal de salud y, al parecer de maestros, pero también se inicia la de los adultos mayores, con la misma estrategia anunciada hace más de un mes, vacunando primero en las comunidades más pobres.

Reclaman muchos, pero el Gobierno sabe bien que se juega mucho en la campaña de vacunación, porque si falla ya no alcanzará ninguna narrativa para apaciguar ánimos. Eso implica que la lógica de la vacunación es política, como se advirtió en este espacio.

Nueva historia, remarca las diferencias

No se trata de discutir si sólo por el prócer don Vicente Guerrero fue posible la consumación de la Independencia Nacional que celebramos este año, pero si del tono que se le da a la reescritura de los acontecimientos de la historia nacional.

Como sea, en la escuela aprendimos a honrar a Guerrero y lo apuntamos en la lista de aquellos grandes mexicanos que, para usar un lugar común, contribuyeron a sentar las bases para el México independiente.

Insisto, un Prócer Mexicano, de quien la narrativa oficial nos precisa que sí, era mexicano, pero afromexicano, inexplicable el afán de marcarnos como diferentes. Y suponía que bastaba que nos viéramos todos como mexicanos.

NOTAS EN REMOLINO

Explicó el domingo el Presidente Andrés Manuel López Obrador que esperará a que los médicos le indiquen cuándo le tocará vacunarse. Respetuosamente, aunque diga que es igual a los demás, no lo es, es el Presidente de México y tiene la responsabilidad de cuidarse… Quizá el señor Zenteno de Birmex está tan abrumado con el manejo de las vacunas contra Covid 19 que no ha tenido tiempo de ocuparse de las vacunas contra la polio. ¿Será como Jerry Ford que no podía mascar y andar al mismo tiempo?... Pronto sabremos si Rosario dirá lo que se supone que sabe sobre la “estafa maestra” o si decide leer el guión que le escriban en la FGR… Curioso, tanto que hablan del México que se fue los devotos de la IV República y no lanzan cohetes para celebrar uno de los grandes logros del gobierno de López Mateos, los libros de texto gratuito…