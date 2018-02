En la última reunión del G20 en Hamburgo uno de los principales temas de la agenda fue el gran reto que representa la resistencia antimicrobiana. Se hizo conciencia sobre el gran asesino en que se está convirtiendo pues hoy deriva en la muerte de 700,000 personas al año, pero al ritmo que crece matará a 10 millones de personas para mediados de siglo.

El problema ha llegado a tal grado que se ha convertido en el tema que más ocupa la mente de los que dirigen la industria de ciencias de la vida. Hablamos de empresas de investigación biofarmacéutica, diagnóstico, dispositivos médicos, fármacos genéricos y asociaciones de comercio.

Con ese motivo crearon una coalición y ya llevan reunidas unas 100 compañías de 20 países conformando la Alianza Industrial contra la Resistencia Antimicrobiana (AMRIA, por sus siglas en inglés). En enero emitieron un informe como en respuesta a quienes están pidiendo urgentemente encontrar soluciones. Aparte del G20 y la Organización Mundial de la Salud (OMS), también Naciones Unidas ha pedido acciones concertadas gobierno-sector privado para enfrentar el riesgo global de la resistencia a los antibióticos, la cual de seguir creciendo pondría en riesgo avances importantes de la medicina en el último siglo.

La semana pasada estuvo en México Thomas Cueni, director general de la Federación Internacional de Asociaciones y Productores Farmacéuticos (IFPMA), y centró en ese tema su ponencia durante la Semana de Innovación de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) presidida por Rodrigo Puga.

Platicamos con Cueni, quien ha mantenido a IFPMA con gran liderazgo en el asunto, y nos hizo ver que la industria de investigación farmacéutica está poniendo de su parte para luchar contra el problema sobretodo con lo que saben hacer: desarrollo e investigación de nuevas opciones. Lo que el sector privado destina al propósito específico de la resistencia antimicrobiana recién lo cuantificaron en unos 2,000 millones de dólares, pero pues sigue siendo insuficiente.

El punto es que deben dejarse claros los incentivos para que la industria se enfoque mejor en encontrar verdaderas soluciones a la resistencia a los antibióticos. Y es que en esta ocasión, el incentivo no puede ser la venta del medicamento resultante; se trata de ver cómo enfrentar a las superbacterias y ello -ya está demostrado- no es sacando nuevos antibióticos porque está claro que a cada nuevo antibiótico lanzado al mercado los bichos se tornan más ultraresistentes.

De hecho, es muy probable que la compañía que saque el próximo poderoso antibiótico tendrá que donarlo para investigación y no podrá venderlo. Ahí es donde la cosa no avanza porque esta industria funciona gracias a que recupera lo invertido con la venta de sus innovaciones. Se trata de buscar nuevos incentivos y que éstos estén enfocados ante todo para crear y no tanto para vender. Habrá que estar pendientes de cómo se resuelve este desafío bastante interesante pues implicaría un cambio total de modelo.

Cofepris expondrá en India Pharma

Este fin de semana el titular de Cofepris Julio Sánchez y Tepoz estará en la ciudad de Bangalore en el India Pharma donde expondrá sobre los avances regulatorios de México para agilizar el acceso de la población a medicamentos e insumos para la salud de calidad, seguridad y eficacia.

El evento es organizado por el Gobierno de la India y la Federación de Cámaras de Comercio de ese país, y reunirá a directivos de la industria farmacéutica, autoridades reguladoras y líderes del sector a nivel global.

Sánchez y Tépoz también participará en una sesión especial con reguladores farmacéuticos de agencias homólogas de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur, Rusia, Kenia, Brasil, Arabia Saudita, Indonesia, Vietnam, Birmania, Ghana y Malasia, así como de la OMS, del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India y de la Organización de Control Central de Estándares de Medicamentos de ese país.