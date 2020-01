Qué ver

GIRI/HAJI (Netflix)

Kenzo Mori, un detective de Tokio (Takehiro Hira) es enviado a Londres a investigar el asesinato de una figura vinculada al Yacuza (el crimen organizado japonés), pues está a punto de detonar una guerra en el bajo mundo de Tokio. Un crimen en el que parece estar involucrado su hermano (la oveja negra de la familia). Su misión encubierta es hacerse pasar como estudiante de un taller internacional para policías, impartido por Sarah (Kelly Macdonald) de Scotland Yard.

Una propuesta interesante que alterna los puntos de vista de ambos policías, incluyendo flashbacks en blanco y negro y secuencias en animé. Los creadores se toman tiempo para desarrollar la personalidad de sus protagonistas y quienes lo rodean, creando un mundo habitable antes de moverlos como piezas dentro de la trama.

El Sexo en pocas palabras (Netflix)

Serie limitada que sigue la estructura de la primera temporada de EXPLAINED (que en español se llama en pocas palabras ) y los cinco episodios de La mente en pocas palabras estrenados en 2019. Estos cinco pequeños documentales producidos por Vox y narrados por Janelle Monáe abordan de frente temas como las fantasías sexuales, la atracción, los anticonceptivos, la fertilidad y el parto; y lo hacen de manera clara, directa, con información completa y sin prejuicios. Lo anterior la vuelve no sólo muy interesante para un público humano, sino también, extraordinariamente incómoda de ver con tus padres (o tus hijos), tómense las debidas precauciones.

Qué no ver

Flack (Showtime)

Robyn (Anna Paquin) es una encargada de relaciones públicas estadounidense que trabaja para limpiar escándalos a celebridades británicas. Su misión es que la vida pública de sus clientes parezca impoluta, aunque la suya se caiga a pedazos en el camino.

Showtime busca refreír Roy Donovan y la insufrible House of Lies , para un público anglófilo. La serie busca hacer un tipo de comentario irónico sobre la feroz prensa británica y la credulidad de su público hambriento de escándalos. Y sin embargo Paquin (que estuvo muy bien en True Blood ) no consigue conjurar ni el cinismo astuto del fixer profesional (pensemos en Donovan, el despreciable Marty Kaan de House of lies , o la Olivia Pope de Scandal ); ni el carisma y empatía para que nos importe qué pasa con su vida.

Lincoln Rhyme: cazando al coleccionista de huesos (NBC)

Rhyme es un popular personaje de una serie de novelas policiales escritas por Jeffrey Deaver. Un ex detective cuadrapléjico con memoria perfecta que se vale de la policía Amelia Sachs como control remoto para resolver los crímenes desde su cama. La serie se basa en la novela (y en la película de Phillip Noyce de 1999 con el mismo título, en la que Denzel Washington hacía de Rhyme y Angelina Jolie de Amelia).

Esta nueva versión busca establecer la química entre los dos personajes en forma veloz. Un crimen, similar al modus operandi de el coleccionista de huesos, llama la atención del detective Sellitto (Michael Imperioli), quien contacta a Rhyme (Russell Hornsby), que vive amargado y recluido en un departamento neoyorkino (?). Sin lógica alguna, Rhyme toma el control de la investigación y decide reclutar a Amelia (Arielle Kebbel): la policía del metro que descubrió la escena del crimen.

Kebbel hace su mejor esfuerzo para construir un personaje armado con estereotipos y NBC pone toda la carne al asador (presupuesto, explosiones, helicópteros, etcétera); pero el resto del elenco está tan sobreactuado, que antes que sentido de urgencia y suspenso, provoca humor involuntario.

