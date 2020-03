Asumiendo que el lector de esta columna ya entendió que la única manera de hacer algo por detener la pandemia global es suscribir #MeQuedoEnMiCasa sin esperar a que el gobierno recapacite su posición y tome las decisiones antes que nosotros. Entendiendo que aquellos que podemos trabajar desde casa, o cuidar a los hijos sin escuela, o hacer una responsable cuarentena para no agobiar a nuestro maltrecho sistema de salud tendremos 30 días de encierro por delante (si nos va bien). Vengan algunas sugerencias para que esas horas perdidas no lo sean tanto.

Para los que no están satisfechos con la tormenta de dimes y diretes de las redes sociales y quieren información real y sólida sobre la pandemia.

Pandemia: cómo prevenir un brote (Netflix)

Esta serie explora a fondo las epidemias virales y las personas que les hacen frente. Los investigadores de la OMS y el CDC, un hospital en la India, los mercados chinos, la burocracia médica, las complicaciones políticas. No habla de Covid-19 pero como si lo hiciera anticipa su aparición y quiere aportar información. Netflix estrenó esta serie con un timing perturbador el pasado 22 de enero.

Explained: The Next Pandemic (La próxima pandemia... en pocas palabras) (Netflix)

Parte de la fascinante serie de cortos documentales sobre todo tipo de temas. Esta producción de Vox estrenó el pasado 7 de noviembre un episodio que anticipaba la aparición del Covid-19 explicando por qué. Sirva mencionar que el canal Vox en YouTube contiene dos de los videos con información más valiosa para estos tiempos: “Why fighting the coronavirus depends on you” (“Por qué la lucha contra el coronavirus depende de ti”) y “Why new diseases keep appearing in China” (“Por qué siguen apareciendo nuevas enfermedades en China”).

Marcella T.2 (Netflix)

En la segunda temporada la amnésica y conflictuada detective de la unidad especial de la policía londinense debe enfrentar un caso aún más terrible. Un rompecabezas sobrio, profundamente inquietante y sin contemplaciones, donde todas las piezas van armando un cuadro irresistible. Un policial para público maduro, no apto para temperamentos delicados.

No hables con extraños (The Stranger) (Netflix)

Basada en la novela de Harlan Coben, cumple con las características de éstas: inverosímil, abusa por completo de la coincidencia, la psicología de los personajes es frecuentemente torcida para acomodarlos a la trama y al mismo tiempo es profundamente adictiva.

The Good Place (Netflix)

En un registro muy distinto a las propuestas previas, la temporada final de esta brillante comedia sigue intentando responder las preguntas más profundas del ser humano, malabareando conceptos filosóficos con humor absurdo y genial. Una de las contadas ofertas televisivas que terminan devolviendo un poco de fe en la humanidad sin ser melosa, cliché o cursi.

Snoopy in Space T.1 (Apple+)

No apto para puristas que crecieron con Peanuts. Traiciona un poco la esencia del original, pero aún así es una reinterpretación divertida para niños pequeños en estas horas de encierro. Son episodios muy cortos y la temporada completa se irá en un suspiro. ¿Lo mejor del streaming? Lo pueden repetir y a los chicos les encanta.

Otras series recomendables: Giri/Haji, Muñeca Rusa, Érase una segunda vez, La casa de papel, Zona Blanca, Cuatro Estaciones en La Habana y The Umbrella Academy (todas en Netflix), así como Years and Years (HBO) y Jett (Cinemax/HBO). Y para toda la familia, el archivo de Estudios Ghibli está disponible en Netflix: Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, Kiki: entregas a domicilio y Princesa Mononoke.