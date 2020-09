(Segunda y última parte)

En la economía siempre hay ciclos de expansión y de recesión. Cuando invertimos con un horizonte de largo plazo, seguramente experimentaremos varios de esos ciclos en nuestro portafolio.

Mucha gente trata de “adivinar” y toma decisiones basadas en miedo o en codicia. Es parte de la naturaleza humana. Por eso mucha gente termina comprando cuando los precios son altos (voltean a ver ese activo cuando ya ha subido mucho y no quieren perder ese tren), pero también vende en el peor momento, cuando los mercados están en su punto más bajo. Por eso es tan importante no perseguir rendimientos y tomar en cuenta el riesgo que estamos dispuestos a asumir.

Recordemos: uno no invierte para “ganar dinero”. Como hemos dicho muchas veces, el dinero nunca es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar cosas que realmente nos importan en la vida. Por eso mismo el objetivo de una inversión nunca puede ser simplemente “hacer que el dinero se multiplique”. Siempre hay algo más allá.

Una meta siempre es algo concreto y medible. Por ejemplo: a los 65 años quiero contar con un patrimonio de 10 millones de pesos (a valor de hoy, es decir, más inflación) porque eso me dará la posibilidad de vivir con 40,000 mensuales durante por lo menos 20 años más. Así se plantea un objetivo de inversión, es muy claro y es medible, en todo momento podemos saber cuánto nos falta para lograrlo.

Con ese objetivo en mente, uno entonces hace una estrategia. Siguiendo el ejemplo, si soy una persona de 35 años con perfil agresivo, puedo diseñar un portafolio bien diversificado y adecuado para mí que me dé un rendimiento potencial de 6% real (más inflación) en el largo plazo. En ese caso, necesitaré ahorrar aproximadamente 10,000 pesos al mes para lograr mi objetivo. Una vez que tengo decidido el portafolio (las clases de activos y sus ponderaciones), necesito encontrar instrumentos que reúnan las siguientes caraceterísticas:

1. Sigan un “benchmark”, un índice del mercado representativo de cada clase de activos. Por ejemplo, si estoy invirtiendo en acciones norteamericanas un buen “benchmark” es el índice S&P500 pero también un “total market index” como el Russell 3000 que incluye también empresas de menor capitalización.

¿Por qué instrumentos indexados? Las probabilidades de ganarle consistentemente a un índice bien hecho y representativo son muy bajas. De hecho las estadísticas demuestran que menos de 10% de los gestores activos de fondos logran ganarle de manera consistente a su benchmark. Quizá lo hagan en un año, en tres años pero difícilmente en 10 o 20 años. Al invertir siguiendo al índice garantizo que voy a obtener rendimientos consistentes y representativos de esa clase de activos, elimino el riesgo de que me vaya peor.

2. Tengan un costo mínimo. El costo de nuestras inversiones, particularmente en el largo plazo, es fundamental y mucha gente se olvida de él.

Pensemos por un momento: si mi rendimiento potencial es de 6% pero estoy en un fondo que me cobra 2% anual, realmente estoy pagando a la operadora del fondo, la tercera parte de mi rendimiento. Yo voy a ganar 4%, no 6% lo que significa que me quedaré muy corto de mi meta (de hecho esa comisión significa que obtendré un 26% menos de lo que espero).

En países desarrollados como Estados Unidos hay dos tipos de instrumentos que reúnen ambas características: los fondos indexados y los ETFs indexados. En México, sin embargo, los fondos indexados tienen comisiones muy elevadas (más de 1% anual) mientras que podemos encontrar ETFs que nos cobren únicamente 0.04% al año. Esa es la diferencia de invertir con inteligencia y disciplina.