Por incompetente cayó Truss. Las disculpas que ofreció no la salvaron

Haifa, Israel.- Cayó Liz Truss 45 días después de convertirse en la primera ministra del Reino Unido. Pasará a la historia como la persona que menos tiempo duró en el cargo.

La ahora exjefa del gobierno británico se convirtió en la líder del Partido Conservador el pasado 5 de septiembre, después de la renuncia de su antecesor Boris Johnson.

Desde el principio muchos dudaron que se mantendría en el cargo hasta la elección general que debe realizarse a más tardar en enero de 2025. Lo que nadie imaginó es que duraría tan poco tiempo al frente del gobierno que formó por instrucciones de la reina Isabel II faltando dos días antes de que ésta falleciera.

Desde el primer día enfrentó problemas causados por una inflación galopante y una crisis de abasto de energéticos.

El paquete económico que presentó para enfrentar la crisis fue muy mal recibido por la opinión pública, el Banco de Inglaterra y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Su gobierno limitó los precios de los energéticos para uso doméstico, pero anunció recortes de impuestos para los más adinerados y un plan de gastos sin que explicara de dónde obtendría los recursos para ello.

Su paquete económico causó una fuerte depreciación de la libra frente al dólar y un aumento generalizado de las tasas de interés, lo que a su vez empujó los precios aún más arriba y encareció los créditos hipotecarios, lo hará que decenas de miles de personas pierdan sus casas por no poder pagar sus hipotecas encarecidas.

Para tratar de corregir la situación, Truss despidió el 14 de octubre a su Canciller de Hacienda Kwasi Kwarteng, el responsable de haber diseñado el paquete económico fallido, aceptó haberse equivocado y pidió perdón al golpeado pueblo británico.

Sin embargo, el daño estaba hecho y el destino de Truss era claro, aunque ella no lo quisiera ver o aceptar. La encuesta de opinión más reciente difundida el martes pasado indicaba que el 80% de los británicos tenía una opinión desfavorable sobre ella. También iba en aumento el número de los miembros de su propio partido que amenazaban con impulsar un voto de no confianza en el parlamento si no renunciaba antes.

Y a pesar de que en su última comparecencia ante la Cámara de los Comunes, el miércoles pasado, dijo que ella era no se rendía, sino que luchaba terminó rindiéndose ante la realidad.

Truss escaló los peldaños del poder adaptándose siempre a lo que más le conviniera aunque eso significarse traicionarse a sí misma.

En 1994, siendo estudiante en Oxford pidió un referéndum para abolir la monarquía. Años más tarde dijo que siempre no, porque la monarquía es algo bueno para la democracia británica.

En Oxford fue la presidenta de los Demócratas e hizo campaña para legalizar la marihuana. Poco después de graduarse en 1996, se pasó al Partido Conservador y se convirtió en el campeona de la derecha.

Luchó duro para que Gran Bretaña permaneciera en la Unión Europea, pero cuando la votación fue en sentido contrario se convirtió en una de las defensoras más fanáticas del Brexit.

La caída de Truss muestra qué tan frágil se ha vuelto la democracia británica. Desde el 13 de julio de 2016 hasta la fecha ha habido tres primeros ministros, más el que sea electo por los conservadores próximamente.

