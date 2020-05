No importa que en palabras del doctor Hugo López-Gatell la pandemia no se irá pronto, es más, no se irá en meses, pues ya quedó claro que la decisión política de iniciar la reactivación económica y flexibilizar la contingencia está tomada.

Fue determinante la voluntad de Palacio, pues había que llenar el vacío en el ánimo presidencial, asegurarse que los fieles no extrañen el contacto directo y, de paso, se atiende la ansiedad de tantos que, al límite, ya casi no pueden llevar pan a su mesa.

Saben que habrá contagios, pero apuestan a que, aunque la pandemia no ceda, para muchos ya empezó a pesar más la posibilidad de volverse a ganar la vida que el temor al contagio. Entonces, todos a trabajar, que la casa pierde.

Los alemanes ya tienen su Fobaproa

El gobierno de Alemania, la primera economía de Europa y una de las más grandes del mundo, ha tomado la decisión de no dejar que su emblemática aerolínea, Lufthansa, vaya a la quiebra.

El gobierno de la señora Angela Merkel ha comprado el 20 por ciento de las acciones de la empresa, con lo cual se convierte en el principal accionista, capaz de evitar cualquier travesura financiera o bursátil.

Ese dinero le da liquidez a la aerolínea y calculan que para 2023 el gobierno alemán venderá sus acciones y tendrá, además, una utilidad. Pobres alemanes, dicen los ideólogos de la 4T, ya se metieron en un Fobaproa.

La viga en el ojo de los senadores

A los senadores de Morena se les metió el diablo, porque han demandado a varios gobernadores por haber tomado medidas restrictivas violatorias de los derechos humanos y de las libertades, al restringir la movilidad por la pandemia.

Es curioso el doble rasero, la política hipocresía de que hablaba don Francisco de Quevedo, porque los senadores morenistas sólo demandan a gobernadores de la oposición, líbrelos Dios de criticar a los gobernadores de Morena.

Tampoco nos sorprendamos porque sólo vean la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pues todos los morenistas, todos, actúan como el fariseo que en el templo agradecía a Dios que él no era un pecador como el publicano que estaba en un rincón.

Notas en remolino

Alguien debió grabar esta frase presidencial pronunciada en la mañanera de ayer: "es de sabios cambiar de opinión". Es más, quizá debiera grabarse en piedra para la posteridad... Ayer, el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Díaz dejó claro que a él lo único que le importa es defender los intereses de la paraestatal. Lo demás, es cosa de otros... El voto en Guanajuato que rechaza la despenalización del aborto, pese a la insistencia de la titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero, recuerda al maestro Guillermo Bonfil, con aquello de que el México profundo es profundamente conservador... Propone el senador Ricardo Monreal castigar severamente la piratería. Bien, porque hace ya varios años que la piratería dejó de ser negocio de unos pocos, la controlan bandas del crimen organizado... Ya voltearon a ver al jalisciense gobernador Enrique Alfaro los que, desde ahora, juegan al futurismo para el 24...