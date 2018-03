La pregunta no es ociosa desde el ángulo analítico: ¿se habría promovido la suscripción del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar en caso de que el aumento a las gasolinas no hubiera desatado una ola de protestas en todo el país con actos de violencia, rapiña y vandalismo con la excusa de protestar... ? La respuesta es claramente en la negativa, lo que explica la crítica expresada por la Coparmex en el sentido de considerar ese acuerdo como algo improvisado a la vez de acusar que un acuerdo nacional no se hace en tres días .

Los compromisos asumidos por parte del Gobierno en el sentido de impulsar acciones que permitan mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica y sancionar cualquier abuso al respecto no requerían de la concertación social para la suscripción de un pacto entre sector público y las organizaciones empresariales, sindicales y de productores del campo . Tampoco requerían de la firma de un acuerdo las decisiones de las autoridades para garantizar un creciente superávit primario , ejercer el presupuesto de manera transparente y austera , aplicar otras medidas de austeridad como la reducción de la partida de los sueldos de servidores públicos de altos mandos y, de ser necesario, autorizar la importación preferencial de productos básicos, cuando se detecten grandes aumentos de precios .

Una de las grandes insuficiencias que mostró el esfuerzo de concertación social que desembocó en el llamado Pacto Tripartito fue su falta de cobertura. Como es ampliamente sabido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se negó a suscribir el acuerdo dejándolo trunco. Pero más que poner de relieve la negativa de esa organización para subirse al carro del Pacto Tripartito, lo que cabe destacar son la razones que se dieron para proceder en ese sentido. Muy posiblemente tiene razón la Coparmex al señalar que resulta insuficiente cualquier acuerdo nacional que se suscriba si no incluye metas claras, objetivos puntuales y, en particular, métricas que sirvan para evaluar los avances .

En cuanto a la parte más sensible e importante del acuerdo que es mantener la estabilidad de precios, ciertamente carecen de precisión y de métricas para evaluarlos los objetivos de que no haya aumentos indiscriminados de precios a la vez de evitar repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación . ¿Cómo pueden medirse esas tres cosas de manera precisa y convincente?

