Hace unas semanas recopilé algunos de los malentendidos más frecuentes sobre la pandemia, sirva esto como una actualización.

1 - Aunque le decimos coronavirus, el virus detrás de esta pandemia es el SARS-CoV-2, y es el quinto coronavirus al que se enfrentan los seres humanos. Dos de ellos son el SARS (2003) con mortalidad más alta, surgido en China y el MERS (2012) que surgió en el medio oriente.

2 - El nombre de la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2 es Covid-19. El nombre es un acrónimo que viene de COronaVIrusDisease 2019. Fue así designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de febrero pasado.

3- El virus tiene un origen zoonótico. Eso quiere decir que el virus no fue fabricado en un laboratorio. Se ha identificado que el 96% del código genético del virus es similar a un virus encontrado en murciélagos. El otro 4% proviene de su combinación con un virus de otra especie (probablemente un Pangolín).

4- La pandemia, los enfermos y los muertos; todo es real. No es un engaño de los medios, los gobiernos, sus enemigos imaginarios o intereses ocultos planetarios.

5- Las redes celulares 5G no provocan coronavirus. Muy pocos países tienen 5G. El virus los ha afectado igual. Corea del Sur es el país con más cobertura 5G y uno de los que mejor respondieron y menos muertes tienen de Covid-19.

6- Las teorías de conspiración son una forma de negación. Una manera de reescribir una realidad que no nos gusta y tratar de encontrarle sentido culpando a alguien.

7- No es una gripa o influenza. Es un virus nuevo que nunca entró en contacto con organismos humanos y todos somos susceptibles al contagio. Nuestro sistema inmunológico no tiene información para enfrentarlo.

8 -Aunque siempre es bueno tener un sistema inmunológico fuerte, tomar suplementos o alimentos para mejorar tu sistema inmune no hará diferencia en que te contagies o no.

9- La inmunidad de manada se logrará cuando el 70-80% de la humanidad tenga inmunidad al virus. Esto se consigue mediante una vacuna o habiendo padecido la enfermedad y sobrevivido. La OMS y otros expertos no están seguros todavía cuánto tiempo dura esa inmunidad. No habrá vacunas hasta el próximo año. La inmunidad de manada no es un remedio rápido ni mágico.

10- Si no hubiera medidas de contención, el número de contagios y muertos sería muchísimo mayor.

11- No se sabe bien por qué, pero mueren mucho más hombres (70%) que mujeres (30%) de Covid-19.

12- Los virus no están vivos. Etimológicamente, virus viene de “veneno”. Aunque los caricaturistas del mundo entero les den rasgos humanos o intenciones en cartones y memes, lo cierto es que los virus no tienen conciencia. Un virus es una unidad de código genético (ácidos nucleicos DNA o RNA) envueltos por una capa de proteína. Cuando un virus entra en contacto con una célula de tu cuerpo, la capa de proteína desaparece y los códigos genéticos modifican la reproducción de la célula para que copie su propia versión. Esta reproducción no siempre es precisa y tiende a degradarse con malas copias, a eso le llamamos mutación del virus.

13- No hay aún un tratamiento para el Covid-19. Desarrollar un medicamento desde cero toma demasiado tiempo. En todo el mundo se están probando medicamentos diseñados para otras enfermedades. Esos medicamentos sólo funcionarán en ciertas etapas de la infección y son los médicos quienes deberán decidir aplicarlos. Nunca tomes un medicamento “por si ayuda”. No hay medicamentos que impidan que te contagies.

14- Aunque no tengas síntomas y te sientas bien, es posible que tengas el virus. Un porcentaje alto de contagiados son asintomáticos. Eso quiere decir que son portadores y pueden contagiar a los demás y matarlos. Por eso hay que usar cubrebocas en todo momento cuando estamos en lugares públicos.

15 - No seas Covidiota. Abraza la ciencia. No disperses rumores.

16- Al virus no le importa si le tienes miedo.

17- Las próximas dos semanas son críticas en México: #Quedateencasa

