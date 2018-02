Nos cuentan que al interior de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Arely Gómez, se lleva a cabo una investigación en relación a diversas empresas proveedoras de servicios de limpieza, esto ante el señalamiento por parte de Reisco Operadora de Servicios, de Marco Antonio Reyes,que ha denunciado irregularidades cometidas en diversos procesos de licitación por parte de funcionarios de dependencias del gobierno federal. Iniciarán por Reisco, lo que podría parecer una represalia, pero en SFP también tienen en la mira a un grupo de empresas pertenecientes a dos polémicos personajes del sector: Fernando Sanromán Cervantes y Enrique José Gómez Mandujano, este último familiar del titular de Órganos de Vigilancia de la SFP, Noé Ramírez Gutiérrez, y de Noé Ramírez Mandujano, exasesor de Arely Gómez durante su paso por la PGR. Se sabe que entre las empresas ligadas a Sanromán Cervantes están Fireky, Corporativo Norsus, Molt Net y Comercializadora de Servicios Reyson, las cuales mantienen contratos con la SFP, PGR, Banobras, Sagarpa, AICM, ASA, Capufe y Secretaría de Salud. Las firmas de Gómez Mandujano son Grupo Profesional de Servicios U4, Limpieza Vallejo, Gott und Glock y Administración Virtual del Servicio de Limpieza, con operación con la Semarnat, el Metrobús, SHCP, Conagua y SCT, por mencionar algunas. Con esto se espera que se revise a fondo y se dé certeza de legalidad y transparencia a un sector que su sello debería ser la limpieza.

Pinsa estrena

Pinsa, que produce el atún Dolores, tiene nuevo director general: Alfonso Vázquez. Antes se desempeñaba como director comercial en la misma. Sustituye a Rubén Velázquez, quien estuvo al frente de la empresa por 19 años y va por nuevos objetivos personales. Uno de los focos de Vázquez está en un mayor posicionamiento de presentaciones nuevas como los sobres, latas con tapa de plástico y cuchara, además de productos innovadores como el salmón y filetes de arenque. En el 2017, la firma se incorporó al mercado de las sardinas.

Charanda con denominación

Esta semana se lleva a cabo una importante jornada de trabajo relacionada con la certificación de la Denominación de Origen de la charanda, bebida espirituosa cuyas raíces provienen de Michoacán, por esta razón, Morelia, la capital del estado en manos de Silvano Aureoles, será la sede que recibirá a representantes de la Entidad Mexicana de Acreditación, de Jesús Cabrera, y de la Dirección General de Normas, que lleva Alberto Esteban Marina. Además, se abordarán temas con el cumplimiento de normas turísticas, esto de cara al Reconocimiento Turístico 2018, que se entregará en el Tianguis Turístico en Mazatlán.

Voz en off

Las acciones de la compañía FedEx no terminan por estabilizarse en el New York Stock Exchange, siguen a la baja, luego que de Amazon, de Jeff Bezos, se prepara para lanzar su propio servicio de entrega. Lo que se traduciría en menos ganancias para la empresa que fundó Frederick W. Smith. Amazon quiere realizar sus propios envíos en EU para asumir el control del proceso. El servicio llevará el nombre de Shipping with Amazon...

uliopilotzi@hotmail.com

@juliopilotzi