Más que 14 de febrero –día del amor y la amistad-, pareció 28 de diciembre –día de los inocentes- cuando el presidente López Obrador anunció –urbi et orbi- que en México se está realizando una investigación, a través del Conacyt y de otros centros de investigación, para desarrollar una vacuna contra el Covid-19. Aseguró que la potencial vacuna, apenas en fase I, ya tiene nombre, se llamará Patria.

Cuando supe lo dicho por el Mandatario no pude evitar pensar en una pareja de novios que planean casarse y que les dicen a sus allegados: Ya nos pusimos de acuerdo, si tenemos un hijo se llamará Brayan de Jesús y si es niña Janet del Socorro. A los pocos meses la pareja se disuelve Brayan y Janet se quedaron en el puro deseo.

Pero al saber los avances de la ciencia médica en nuestro país, me dediqué a hacer una investigación con la finalidad de saber que otros productos medicinales se fabrican, se pretenden fabricar o se han fabricado (aunque no hayan funcionado) en nuestro querido México. La lista de unos y de otros es mayor que lo que uno se imagina. Para mejor comprensión de lectoras y lectores he dividido los fármacos en dos grupos, los elaborados en la época liberal y los que están en vías de elaboración por la 4T; y los confeccionados en los períodos conservador y neoliberal.

Vademecum liberal y de la 4T

Purga de Benito: Antiguo remedio benemérito para cualquier problema.

Hidalgel: Shampoo medicinal para la caída del cabello. No causa Dolores. Es un producto de La Campana.

Sufraginol: Inspirado en el lema Sufragio efectivo, no reelección, de don Francisco I Madero, es un suplemento alimenticio para que niños y adolescentes de baja estatura crezcan.

Bartlelux: Producto versátil e inmobiliario a punto de caducar. Se ingiere a oscuras.

Vagileona: Producto para la higiene íntima femenina. Producido por los Laboratorios Vicario.

Lopezgateina: Auxiliar en los posibles efectos secundarios de la posible vacuna Patria.

Morejol: analgésico para el dolor de cabeza. Toma su nombre de uno de los padres de la patria, José María Morelos, del cual se decía que usaba un paliacate liado a la cabeza porque padecía migraña. La solución para aliviar el dolor era humedecer el paliacate con alcohol, poner ramas medicinales en sus sienes (chiquiadores) y amarrar el paliacate lo más apretado posible. El lema publicitario del patriótico analgésico podría ser: Mejor, mejora, Morejol.

Kotexfa Ortiz: Para los días difíciles de la mujer.

Noroñol: Píldoras pedorras para evitar flatulencias delante de las damas.

Sheimbuterol: Recomendado para engordar la caballada.

Ebrardsivoy: Lo mismo pero en presentación bilingüe.

Amlocaina: Anestésico local matutino.

Farmacopea conservadora neoliberal

Santanerol: Pomada para los dedos de un pie.

Obregontol: Lo mismo pero para los dedos de una mano.

Plutocoramina: Solución. Para controlar caudillos empoderados.

Diazordental: Dentífrico. Combate el mal aliento estudiantil.

Echeverrinogenol: Recomendado para llegar a una edad avanzada. El producto viene acompañado de un manual para controlar a sus nietos.

Ojodegortaril: Gotas, para aquellos que ni ven ni oyen.

Cartensinol: Suplemento alimenticio para controlar la obesidad.

Foxilante: Laxante infalible. De que defeca, defeca.

Prisilicina: Medicamento fallido con el que se pretendió curar de la cleptomanía a los miembros de un partido político.

Calderonato de Sobrio al 0.56%. Alivia los efectos de la cruda o resaca. Suele producir efectos colaterales.

Uncuento de Peñamorgato: Originalmente era ungüento pero se volvió un-cuento. Tiene más propiedades ahora que cuando lo inventaron.

Presiocil: Método de cirugía plástica a base de coscorrones y tortura que hace que un delincuente se vea precioso a los ojos de su cómplice.

De actualidad

