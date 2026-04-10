Las bolsas asiáticas registran su mejor semana desde 2022 antes de la reunión EU-Irán

Las bolsas ⁠asiáticas subían este viernes, lo que las sitúa en camino de registrar su mejor semana en más ⁠de tres años, mientras Israel buscaba entablar conversaciones con Líbano, lo que avivó las esperanzas de un alto el fuego en Oriente Medio y la reapertura del crucial estrecho de Ormuz.

Irán citó los continuos ataques de Israel contra Líbano como un punto clave ⁠de fricción en su acuerdo de alto ⁠el fuego con Estados Unidos, que exige a Irán la reapertura del estrecho, por el que suele pasar una quinta parte del suministro energético mundial. Las delegaciones de Teherán y Washington tienen previsto mantener conversaciones en Pakistán el sábado.

El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón avanzaba un 0.9%, lo que supone un avance del 7.3% en la semana, el mayor desde noviembre de 2022. El ChiNext chino lideraba las ganancias con un salto del 3.8 por ciento.

Los futuros e-mini del S&P 500 de EU revirtieron las pérdidas anteriores y cotizaban sin cambios.

"Creemos que esto podría ser el principio del fin" de la guerra, y eso supone "una oportunidad para que los inversores se centren en las tendencias y los fundamentos previos a la guerra", dijo Rupal Agarwal, estratega cuantitativo para Asia de Bernstein en Singapur.

"Recomendamos volver a incorporar algunos valores muy castigados". El jueves, el S&P 500 subía un 0.6%, mientras que el índice de referencia de la MSCI para la renta variable global registró modestas ganancias después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara que busca conversaciones directas con Beirut, un día después de que el peor bombardeo de la guerra matara a más de 300 personas en Líbano y pusiera en peligro el alto el fuego entre EU e Irán.

Los mercados petroleros nerviosos, repuntando ligeramente desde los mínimos de un mes registrados esta semana. El índice de referencia del crudo Brent avanzaba un 1.5%, hasta los 97.33 dólares por barril.

El estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado al tráfico marítimo, con un volumen muy por debajo del 10% de lo habitual el jueves, mientras Teherán reafirmaba su control sobre esta vía navegable estratégica.

El cierre del estrecho ⁠durante las seis semanas de guerra con Irán provocó una onda expansiva ⁠en los mercados globales, después de que los precios ⁠del petróleo se y el suministro energético se en todo el mundo.

En una publicación en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠dijo que Irán estaba haciendo un "trabajo muy deficiente" el paso del petróleo por el estrecho. "¡Ese no es el acuerdo que tenemos!" El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de seis divisas, subía un 0.1% hasta situarse en 98.93.

Los datos publicados el jueves mostraron que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentaron en 16,000, hasta alcanzar las 219,000, mientras que las solicitudes continuadas cayeron en 38,000 hasta situarse en 1.794 millones, el nivel más bajo desde mayo de 2024.

El índice de precios PCE subyacente también un 0.4% por segundo mes consecutivo, lo que refleja un aumento interanual del 3.0 por ciento.

El rendimiento de ⁠los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía 0.4 puntos básicos, hasta el 4.295 por ciento.

En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin bajaba un 1.0%, hasta situarse en 71,723.34 dólares, mientras que el éter descendía un 1.3% hasta situarse en 2,185.33 dólares.