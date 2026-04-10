Máxima corte de Esuatini dictamina que los migrantes deportados por EU tienen derecho a un abogado

El máximo tribunal de Esuatini dictaminó que los migrantes deportados desde Estados Unidos el pasado julio tienen derecho a recibir visitas de un abogado, según una sentencia consultada por la AFP este viernes.

El pequeño reino recibió a 19 hombres como parte de un acuerdo firmado entre Estados Unidos y varios países africanos para aceptar migrantes bajo un programa de deportación a terceros países, ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos.

El gobierno perdió su apelación contra un fallo anterior que permitía al abogado de derechos humanos de Esuatini, Sibusiso Nhlabatsi, visitar a los deportados.

"No puede haber ningún perjuicio real" en conceder a Nhlabatsi acceso a los detenidos, señaló el panel de tres jueces en una sentencia emitida el jueves.

Los magistrados añadieron que dependerá de los detenidos decirle "directamente" al defensor si no desean verlo.

Este país del sur de África confirmó en noviembre que había recibido 5.1 millones de dólares a cambio de aceptar a decenas de personas expulsadas en el marco de la campaña de deportaciones masivas de Washington.

Dos de los 19 deportados, un jamaiquino y un camboyano, ya fueron repatriados. Y 17 permanecen detenidos en aislamiento en una prisión de máxima seguridad a las afueras de la capital, Mbabane, sin que pese ningún cargo en su contra.

Entre esos detenidos se encuentra el cubano Roberto Mosquera del Peral.

La abogada radicada en Estados Unidos, Alma David, que representa a algunos de los deportados, afirmó que "el hecho de que hayan sido necesarios casi nueve meses de litigio" y una decisión del máximo tribunal para lograr estas visitas "dice mucho sobre lo duro que está luchando el gobierno de Esuatini para negar a estos hombres los derechos más básicos".

El país -antes llamado Suazilandia- es una monarquía absoluta y es gobernado desde 1986 por el rey Mswati III, quien tiene atribuciones para nombrar al primer ministro y a los jueces.

Guinea Ecuatorial, Ghana, Ruanda, Uganda y Sudán del Sur también han aceptado migrantes deportados de Estados Unidos.