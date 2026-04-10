7 actividades artísticas para fomentar la conexión y trabajo en equipo

Las actividades artísticas ayudan a fomentar el trabajo en equipo; además, despiertan la creatividad y son base de la innovación, por ello, cuando se implementan dentro de las organizaciones, permiten identificar talentos, desarrollar procesos más competentes y obtener un mayor desempeño.

Desde la música hasta el teatro, las organizaciones pueden apostar por tareas recreativas que ayuden a las personas trabajadoras a integrarse mejor entre ellas, de forma que generen relaciones personales más estrechas basadas en la confianza, la colaboración y el sentido de pertenencia.

De acuerdo con la investigación El arte como herramienta para liberar la creatividad en las organizaciones, publicado en la revista Razón y Palabra de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, las actividades artísticas han comenzado a llamar la atención en el trabajo porque potencian y generan ideas que buscan ponerse en práctica para conseguir nuevos productos, procesos o servicios.

Además de generar ambientes laborales más colaborativos, estas dinámicas de integración pueden ser una forma de cumplir con la obligación de las personas empleadoras en contribuir en el fomento de actividades culturales y deportivas entre sus trabajadores, que señala la fracción XXV del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

7 actividades artísticas para fomentar el trabajo en equipo

Las actividades artísticas influyen en la colaboración y el sentido de pertenencia porque transforman la cultura organizacional al hacerla más humana y participativa a través de juegos y expresiones. De acuerdo con la publicación en Razón y Palabra, estas dinámicas de integración ayudan a las personas a sentirse libres de experimentar sin miedo.

1. Hacer teatro

Aunque disfrutar una obra ayuda a distraer la mente, participar en una puesta en el espacio de trabajo o con los colegas fomenta el entendimiento; de acuerdo con la Escuela de Teatro Artebar, el ambiente laboral puede mejorar cuando se aplican herramientas de la actuación, ya que se trabaja en una comunicación “más clara y precisa”.

A través de talleres, los equipos de trabajo desarrollan capacidades cognitivas que promueven la ampliación de cualidades expresivas y creativas, las cuales no solo les permiten explorar su interior, sino también conectar con sus compañeros y aprender a comunicarse de formas distintas.

2. Concurso de disfraces

Aunque esto podría aplicar más en Día de Muertos, las dinámicas que rompen la rutina son bien agradecidas por los trabajadores. En ese sentido, una de las actividades artísticas que se pueden promover son los concursos de disfraces donde participen las personas en parejas o equipo, pero con material reciclado o con una temática o reglas que les permitan poner a prueba su imaginación y creatividad.

3. Música en grupo

La investigación sobre El arte como herramienta para liberar la creatividad expone que la música, el ritmo y el sonido son expresiones que se consideran fenómenos universales que han acompañado a la humanidad desde siempre, por ello, una forma de conectar a los colaboradores es a través de esto.

Desde hacer un taller para crear una canción o melodías, aprender a usar instrumentos básicos o percusión corporal fomenta la sincronización, el ritmo colectivo y la colaboración, incluso, en algunos casos, se pueden crear playlist grupales que ayuden a compartir gustos musicales y trabajar mientras escuchan las mismas canciones juntos.

4. Coreografía grupal

De acuerdo con Portalo's Escuela de Baile y Pilates, el baile es “es una metáfora perfecta del trabajo en equipo en el entorno laboral”, ya que es una forma de comunicación que desarrolla habilidades como la empatía, la escucha activa, la motricidad y requiere de sincronizar movimientos que fomentan la colaboración en la pista.

Bailar en grupo, por ejemplo, implica estar atento de los demás, seguir instrucciones y prestar atención, además, considerando que la danza es una forma de arte, también ayuda a conectar a las personas y unirlas, pues cada movimiento refleja una emoción.

5. Fotografía temática

¿Qué tal un reto de fotografiar colores, comidas o figuras? Basta con abrir la cámara del celular y que las personas capturen lo que tienen al frente. Las organizaciones pueden crear dinámicas donde se señalan retos con un tema y así cada grupo capture diferentes momentos, ello fomentará la planeación, el consenso y la ejecución en conjunto.

Además, de forma colectiva se puede impulsar a los colaboradores a trabajar en equipo para exponer sus trabajos o hacer galerías.

6. Escritura creativa

La escritura creativa colaborativa puede ser una actividad artística que una al equipo no solo en una historia, sino también en la práctica diaria. De acuerdo con la Nueva Escuela Mexicana escribir no solo mejora la ortografía y enriquece el vocabulario, también potencia la imaginación, la creatividad y el espíritu crítico y ayuda a expresar sentimientos y emociones.

De esta manera, implementar la creación de un cuento, por ejemplo, ayuda a los equipos de trabajo a divertirse mientras exploran mundos nuevos.

7. Crear un periódico mural

Esto es ideal para oficinas o espacios comunes, requiere planeación, diseño conjunto y ejecución coordinada donde todo el equipo cree una sola obra. Cada integrante aporta una parte, lo que refuerza la coordinación y el respeto por las ideas de los demás y cada mes o fecha importante se va cambiando según la temporada.

En este mural pueden plasmar dibujos, cartas, ideas, frases, cumpleaños, lo que se les ocurra, incluso pintar o usarlo como un espacio tipo lienzo en blanco donde las personas puedan fluir con sus ideas.

“Pintar con colores puede ayudarle a ganar más atención plena”, señala Mayo Clinic. Agrega que esto también reduce el estrés. En letras de Lumen, esta actividad también fomenta la creatividad, la autoconfianza, mejora la salud mental y genera felicidad, lo cual es un factor indispensable para equipos de trabajo productivos.