3 franquicias para emprender en el negocio de limpieza de tenis desde 500,000 pesos

Coleccionar tenis ha ganado popularidad, impulsado por colaboraciones entre marcas, franquicias de entretenimiento y deportistas, incluso algunas se consideran como piezas de colección. Ante esto, invertir en una franquicia de limpieza de tenis se vuelve una oportunidad de negocio.

Por ello, invertir en una franquicia de este sector no solo proporciona un modelo de negocio estructurado, sino que también brinda capacitación para el manejo de distinto tipo de calzado, ya que la limpieza de cada material es distinta.

Asimismo, la demanda de tenis deportivos va en aumento. Además de que se prevé que el mercado de tenis deportivos a nivel mundial alcance un valor de 128.340 millones de dólares para 2030, con un crecimiento anual de 4.8% entre 2024 y 2030, de acuerdo con Grand View Research.

En este contexto, estas son algunas opciones para invertir en una franquicia sobre limpieza de calzado.

1. Master Sneakers

Originario de Oaxaca, Master Sneakers ofrece un servicio de limpieza profesional de calzado, tenis y gorras.

Tico Gómez, fundador de la franquicia, relata que fundó el negocio cuando tenía 16 años y después de siete años de operación y cuatro sucursales, decidió abrir su modelo de franquicia.

Siempre me han gustado los tenis. Mi papá siempre me pedía que los trajera limpios y me hizo darme cuenta que existe una oportunidad de negocio”.

Detalló que para obtener una franquicia, la inversión es de 600,000 pesos. Incluye equipamiento, capacitación. Además, el retorno de inversión estimado es menor a dos años.

En cuanto al perfil, se buscan familias o parejas que busquen un ingreso extra.También menciona que se brinda capacitación sobre cómo limpiar todo tipo de calzado, atención al cliente y uso de máquinas.

2. Papos Wapos

Con cuatro años de experiencia, Papos Wapos cuenta con siete sucursales ubicadas en el Estado de México, Ciudad de México y Querétaro.

Por ello, ofrece un modelo de franquicia con una inversión total de 547,000 pesos sin IVA, el cual se desglosa de la siguiente manera:

Cuota de franquicia: 173,000 más IVA.

Equipamiento (depende de la adecuación del local):323,000 pesos más IVA.

Capital de trabajo: 51,000 pesos más IVA.

Regalías: 4.5% más IVA.

En este sentido, el periodo de recuperación es menor a dos años, se otorga exclusividad territorial, apoyo antes, durante y después de la apertura por parte del corporativo, programas de asistencia y manuales operativos.

De acuerdo con el sitio web de la franquicia, las sucursales cuentan con un servicio de logística para servicio a domicilio y la capacidad de recibir hasta 200 pares diarios.

3. 7 Clean

Además de las franquicias de tintorería, 7 Clean también cuenta con un modelo especializado en la limpieza de calzado. La inversión inicial es de 493,709 pesos, la cual no incluye la obra civil y el capital de trabajo.

En tanto, se puede adquirir si se cuenta con espacios desde los 15 m², lo que lo hace adecuado para plazas comerciales, espacios reducidos, locales comerciales a pie de calle y locales de transición.

El tiempo estimado del retorno de inversión es menor a 36 meses. Además, se proporciona una máquina para lavar zapatos y una máquina secadora.

Para el perfil solo se requiere capacidad financiera, contar con un local comercial con suministro de agua y electricidad.

En cuanto a las regalías son fijas y ascienden a 6,000 pesos mensuales. Asimismo, se proporciona una cuota mensual fija de 3,000 pesos para marketing y una cuota anual de 17,360 pesos (1,000 dólares) para el mantenimiento.

Las franquicias de limpieza de calzado representan una oportunidad en un mercado en crecimiento, pero es clave evaluar la inversión, el modelo operativo y la demanda local.