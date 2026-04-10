Más allá de los cinco sentidos: la neurociencia en la comunicación humana

Durante décadas, hemos aprendido que el ser humano percibe el mundo a través de cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Sin embargo, desde la perspectiva de la neurociencia contemporánea, esta clasificación es incompleta. Hoy sabemos que existen al menos dos sistemas sensoriales adicionales fundamentales: la interocepción y la propiocepción.

Lejos de ser conceptos abstractos, estos dos sentidos tienen un impacto profundo en cómo nos perciben los demás, especialmente en contextos organizacionales donde la comunicación no verbal define, muchas veces, el éxito o fracaso de una interacción.

La interocepción se refiere a la capacidad de percibir los estados internos del cuerpo: ritmo cardíaco, respiración, temperatura, tensión visceral. Es, en esencia, la forma en que el cerebro interpreta lo que ocurre dentro de nosotros.

Por otro lado, la propiocepción es el sentido que nos permite reconocer la posición, el movimiento y el equilibrio de nuestro cuerpo en el espacio. Gracias a ella podemos mantener postura, coordinar movimientos y proyectar presencia física.

Ambos sistemas están profundamente conectados con estructuras clave del cerebro como la ínsula, la corteza somatosensorial y el sistema nervioso autónomo, responsables de integrar información corporal con estados emocionales (Craig, 2002; Damasio, 1999).

Aquí es donde la neurociencia revela algo crucial: no pensamos primero y luego sentimos; sentimos y, a partir de ahí, interpretamos el mundo.

Interocepción: la base biológica de la seguridad percibida

Investigaciones lideradas por Bud Craig (2002) y posteriormente por Antonio Damasio (1999, 2010) han demostrado que la interocepción es clave en la construcción de la conciencia emocional.

Cuando una persona tiene una buena capacidad interoceptiva, es capaz de identificar y regular sus estados internos. Esto se traduce en:

Ritmo respiratorio estable

Tono de voz equilibrado

Expresiones faciales congruentes

Respuestas emocionales menos reactivas

Desde la teoría polivagal de Stephen Porges (2011), estos estados internos regulados activan el sistema nervioso parasimpático, particularmente el nervio vago ventral, asociado con la sensación de seguridad y conexión social.

En términos prácticos dentro de una organización:

Una persona que se percibe internamente en calma, será percibida externamente como segura.

Y la seguridad es uno de los elementos más valorados en entornos laborales, especialmente en liderazgo, negociación y gestión de conflictos.

Propiocepción: el lenguaje silencioso del liderazgo

Mientras la interocepción regula lo interno, la propiocepción proyecta lo externo.

Una postura estable, movimientos fluidos y una presencia corporal coherente no son casualidad; son el resultado de un sistema propioceptivo bien integrado.

Estudios en comportamiento no verbal (Burgoon, Guerrero & Floyd, 2016) han demostrado que elementos como:

La postura corporal

La orientación del torso

La sincronía de movimientos

El control del espacio personal

influyen directamente en la percepción de confianza, competencia y apertura.

Aquí aparece un fenómeno fascinante: el cerebro de otras personas interpreta constantemente estas señales a través de sistemas como las neuronas espejo (Rizzolatti & Craighero, 2004), lo que genera respuestas automáticas de empatía o alerta.

Es decir, tu cuerpo habla antes que tus palabras.

La integración de ambos sentidos: coherencia neurobiológica

El verdadero impacto ocurre cuando interocepción y propiocepción trabajan en conjunto.

Cuando una persona tiene coherencia entre lo que siente internamente y lo que proyecta externamente, genera lo que en neurociencia social se denomina congruencia emocional.

Esta congruencia tiene efectos directos en:

La generación de confianza

La reducción de la percepción de amenaza

La apertura a la comunicación

La calidad de las relaciones interpersonales

Amy Cuddy (2015), en sus estudios sobre lenguaje corporal, sugiere que la postura no solo comunica hacia afuera, sino que también retroalimenta estados internos. Esto coincide con la idea de que cuerpo y mente funcionan como un sistema bidireccional.

Implicaciones en el entorno organizacional

En las empresas, solemos entrenar habilidades como la comunicación, el liderazgo o la negociación desde lo cognitivo: qué decir, cómo estructurar un mensaje, cómo argumentar.

Sin embargo, la evidencia sugiere que una gran parte del impacto se define en un nivel preconsciente.

Un líder con baja interocepción puede reaccionar impulsivamente ante el estrés.

Un líder con pobre propiocepción puede proyectar inseguridad, incluso sin darse cuenta.

Por el contrario, quienes desarrollan estos sistemas logran:

Regular su estrés en conversaciones difíciles

Proyectar apertura y seguridad

Generar ambientes psicológicamente seguros

Influir sin necesidad de imponer

Esto explica por qué algunas personas “inspiran confianza” de manera inmediata, mientras otras generan resistencia, incluso antes de hablar.

Entrenar lo invisible: una ventaja competitiva

La buena noticia es que ambos sentidos pueden desarrollarse.

Prácticas como la respiración consciente, el mindfulness, el entrenamiento somático o disciplinas como el yoga y el movimiento consciente han demostrado mejorar la interocepción y la propiocepción (Mehling et al., 2011).

En términos organizacionales, esto abre una nueva frontera: el desarrollo de habilidades no solo desde la mente, sino desde el cuerpo. Porque en última instancia, no solo comunicamos con lo que decimos, sino con lo que somos capaces de regular y proyectar biológicamente.

La idea de que tenemos únicamente cinco sentidos es una simplificación que ya no sostiene la evidencia científica actual. La interocepción y la propiocepción no solo amplían nuestra comprensión del cuerpo humano, sino que redefinen la manera en que entendemos la comunicación, el liderazgo y las relaciones dentro de las organizaciones.

En un mundo laboral cada vez más complejo, donde la confianza es un activo crítico, comprender y entrenar estos sistemas puede marcar la diferencia entre ser percibido como una amenaza o como un referente de seguridad.

Y en esa percepción, muchas veces silenciosa, es donde realmente se construyen las relaciones humanas.