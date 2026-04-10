Científicos, ingenieros y poetas, profesiones vinculadas con la IA más demandadas en México

Científicos en bioinformática, ingenieros en robótica y poetas están entre los empleos relacionados con la inteligencia artificial (IA) más demandados en México, de acuerdo con un análisis de 6.2 millones de vacantes en línea en el país y América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“La inteligencia artificial ha pasado de ser un nicho especializado a convertirse en una competencia transversal y estratégica en el mercado laboral latinoamericano, lo que anticipa una transformación profunda en la estructura de la demanda de habilidades”, de acuerdo con el análisis ¿Qué trabajos se están creando en América Latina? del BID.

El uso masivo de la inteligencia artificial está transformando el mundo laboral en México y un ejemplo es el rápido aumento de las vacantes disponibles relacionadas con la IA, según los datos del BID.

“Destaca el rápido aumento de vacantes relacionadas con inteligencia artificial (IA) en 2025, lo que refleja la transformación tecnológica de varios sectores”, explica.

Los reclutadores en México y América Latina, de acuerdo con el BID, buscan ahora personas que puedan utilizar herramientas de IA.

Empleos de IA más demandados en México

México, junto con Brasil y Colombia, son los países de América Latina que concentran la mayor proporción de vacantes publicadas, aunque al momento de segmentar en las ofertas que demandan inteligencia artificial su posición cambia.

Costa Rica, Paraguay, Bolivia y Uruguay son los países con mayor número de ofertas de empleo que incluyen habilidades de inteligencia artificial, indica el BID.

Mientras que México, Argentina y Brasil se ubican en un rango intermedio por un nivel de digitalización “considerable”. Sin embargo, precisa el estudio, las vacantes específicas de IA representan un porcentaje menor respecto al total.

Estas son las ocupaciones relacionadas con la IA con más vacantes en México son:

Científicos en bioinformática

Ingenieros en Robótica

Ingenieros en mecatrónica

Investigadores de encuestas

Poetas, letristas y escritores creativos.

Mientras que las industrias en México con más vacantes relacionadas a la inteligencia artificial son:

Servicios profesionales, Científicos y técnicos

Manufactura

Gobierno

Finanzas y seguros

Información

Demanda de habilidades de IA crece rápidamente

Los empleos más demandados relacionados con la IA abarcan campos que van desde el uso de herramientas de texto como ChatGPT, hasta su desarrollo, robótica y el estudio de las implicaciones legales y éticas.

Para quienes buscan empleo o quieren mejorar su desempeño en el que tienen actualmente, el BID menciona que las vacantes relacionadas con IA registran un crecimiento acelerado y sostenido, por lo que se consolidan como una de las competencias más dinámicas y estratégicas del mercado laboral en México y América Latina y el Caribe.

Los distintos sectores económicos aceleraron en los últimos dos años la adopción de tecnologías inteligentes en sus procesos.

En 2025 la proporción de vacantes con requerimientos de inteligencia artificial se duplicó respecto al promedio histórico, y alcanzaron el 7% del total de vacantes en junio de ese año, su punto más alto desde la medición realizada por el BID desde 2022.

El aumento de las vacantes con habilidades relacionadas a la IA coincide con la masificación de la inteligencia artificial generativa, la automatización de proceso y la integración de modelo de IA en productos y servicios empresariales.

Inteligencia artificial es ahora una competencia transversal

Además, el uso de la IA ya no es sólo una competencia para puestos muy focalizados sino que ha pasado a ser transversal, es decir, que se incluye en diferentes puestos y sectores del abanico del mercado laboral.

En América Latina, las profesiones con mayor proporción de anuncios laborales que incluyen competencias y tareas relacionadas a la IA son:

Astrónomos

Ingenieros en mecatrónica

Consejeros genéticos

Ingenieros en robótica

Científicos en bioinformática.

Más del 60% de sus vacantes están asociadas a IA. “Estas ocupaciones requieren un uso intensivo de análisis de datos, modelado predictivo y automatización, lo que explica su alta relación con IA”, destaca el BID.

El siguiente bloque de ocupaciones con más vacantes que piden capacidades relacionadas con la IA son:

Investigadores de encuestas

Arquitectos de bases de datos

datos Matemáticos

“Profesiones donde la ciencia de datos y la programación juegan un papel central”, explica.

Y un tercer bloque destaca por ser profesiones relacionadas con la producción artística y de contenido, no sólo áreas tecnológicas o de ciencias duras:

Poetas

Letristas

Escritores creativos

“Evidencia la influencia creciente de la IA generativa en la producción artística y de contenido”, resalta.

Otro bloque está compuesto por ocupaciones aplicadas como:

Bioestadísticos

Analistas de software

Ingenieros en nanosistemas

Especialistas en almacenamiento de datos

Con menor incidencia, pero aún dentro de las 20 profesiones en que se demandan habilidades relacionadas con la IA se encuentran:

Profesores universitarios

Ingenieros informáticos

Especialistas en energía

“Demuestra la transversalidad de la IA en campos académicos, industriales y tecnológicos”.

“Las profesiones científicas, tecnológicas y creativas son las más transformadas por la incorporación de la inteligencia artificial en el mercado laboral”, resume el BID.

¿Qué industrias demandan más empleados con habilidades en IA?

Los sectores económicos que concentran la demanda de perfiles laborales con conocimientos o funciones relacionadas a la IA son los de gestión empresarial, comercio, información y gobierno.

El sector de gestión de empresas es el que concentra la mayor proporción de vacantes IA, que supera el 8% del total de vacantes en América Latina. Le sigue el comercio al por mayor, información y gobierno, con porcentajes de 5% y 7 por ciento.

También, aunque a un nivel intermedio, se ubican los campos de artes, entretenimiento y recreación y servicios profesionales, científicos y técnicos. “La IA se utiliza principalmente en análisis de datos, diseño digital y automatización creativa”.

También se ubican los sectores de educación, transporte, inmobiliaria y servicios administrativos.

“La inteligencia artificial se está consolidando no solo en sectores tecnológicos, sino también en actividades de gestión, comercio y servicios públicos, transformando la naturaleza de los empleos y las habilidades requeridas”, detalla el reporte.

Los reclutadores utilizan palabras clave para llegar a los candidatos idóneos, por ejemplo: