A tres años de iniciados los experimentos de compras de medicamentos y demás insumos de salud, se ve que el actual Gobierno no termina de probar nuevos métodos para sus adquisiciones.

Ya vamos a la mitad del sexenio y no se ve para cuándo la 4T logre asentar un esquema integral, claro y consolidado como lo prometió, y cubrir sin tropiezos el abasto de insumos tan fundamentales como los de sus instituciones médicas.Y así como cada año ha buscado probar un nuevo ejercicio de compras, el esquema hacia 2022 no será la excepción.

Tal parece que ahora serán compras paralelas y puede darse una competencia interesante entre dos equipos. El Insabi con la Secretaría de Salud harán la suya y la UNOPS hará la suya. Aparte, como si las cosas no estuvieran ya complicadas, se quedará fuera un fuerte jugador que tal parece hará su juego solo: Petróleos Mexicanos por su lado -presionado por su sindicato- hará también la suya.

El oficio de Insabi con las fechas de sus convocatorias fue emitido como queriendo no incluir más a UNOPS, pero el organismo de Naciones Unidas está bien plantado con la certeza de que no se ha roto el convenio firmado y, por tanto, participará en dichas compras. Nos enteramos por fuentes cercanas al proceso que Insabi y UNOPS están negociando qué productos y claves adquirirán cada uno.

La UNOPS ya planea su próxima sesión informativa antes de que termine noviembre, donde prevé estén presentes directivos de Insabi y Cofepris. Ahí se espera den detalles de la compra que será para cubrir el segundo semestre del 2022 y primero del 2023. La duda está qué parte le dejarán a UNOPS y si comprará tanto productos genéricos como los de patente o de un solo proveedor.

El pendiente de la transparencia

Los aprietos en que está envuelto UNOPS en México no son menores porque por un lado está obligado a llevar adelante la compra en forma ahora sí más eficiente y expedita. Esta vez no podrá tardarse 10 meses en el proceso, pues estará prácticamente compitiendo con el equipo mexicano que querrá demostrar cómo es el más eficiente.

Por otra parte, UNOPS debe responder a las exigencias de ser transparente en sus números.

El Instituto de Acceso a la Información (INAI) viene exigiendo a la gente de Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda que abra el informe de la compra hecha por UNOPS, pero aquí depende de que el Insabi permita romper con la cláusula de confidencialidad incluida en el convenio con UNOPS. Aquí el balón lo tiene Insabi, pues es el que puso su firma y le toca dar su venia de estar a favor de la transparencia en vez de la confidencialidad.

El caso se ha vuelto un enredijo, pero es importante por varios aspectos. La sociedad mexicana está en todo derecho de pedir transparencia en torno a lo que el Estado mexicano ha pagado por un servicio a una entidad extranjera. Y aparte, de pedir total claridad y con detalle sobre los recursos públicos ejercidos por dicho organismo.

Presidencia anunció en el 2020 que serían más de 125,000 millones de pesos para las compras del 2021-2024 (el equivalente a más de 6,000 millones de dólares). ¿Cuánto de esto correspondió al ejercicio 2021? Es de lo que no se sabe.

En ese sentido van las preguntas de las que el INAI no ha encontrado aún respuesta. Hacienda es la que conoce los datos pero ha dado varios argumentos para no responder. Aquí la intervención de la excomisionada del INAI María Elena Pérez Jaen fue respaldo importante: permitió entender por qué ni SHCP ni UNOPS pueden escudarse en la inmunidad diplomática para no rendir cuentas sobre el ejercicio de recursos públicos para la compra de medicamentos hecha por UNOPS.

Sabemos que el asunto ya está en el escritorio de Grete Faremo en Suecia, la titular de UNOPS, y ya analizan el asunto sobre cómo responder a esa demanda de transparencia.

maribel.coronel@eleconomista.mx