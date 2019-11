Los LeBarón no son los únicos que exigen declarar terroristas a las bandas del crimen organizado que operan en México, pero sí los únicos que enviaron la petición a la Casa Blanca.

El temor de que Washington escuchara causó desasosiego en el gobierno de la República. Obviamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y Alfonso Durazo rechazaron cualquier posibilidad de injerencia extranjera.

Saben que la palabra terrorismo abre la puerta a acciones, black ops, legales según la ley estadounidense, para las cuales no importan los acuerdos de cooperación con México. Afortunadamente, para Washington no existen condiciones, no todavía.

Valentín Campa, la rotonda y Usigli

Se tardó el gobierno lopezobradorista en complacer a los comunistas en Morena, pero, por fin, ayer llevaron los restos de don Valentín Campa a la Rotonda de las Personas Ilustres y acreditan que la 4T es de izquierda.

Aunque no se comparta la ideología comunista de don Valentín Campa, en los poquísimos momentos de trato personal, uno sabía que trataba con un hombre de implacables convicciones, sí, pero también de irreprochable integridad.

Por eso, a tantos que estuvieron ahí en la rotonda probando al mundo sus convicciones izquierdistas, bien puede uno verlos como aquellos personajes que asistían a las exequias del mítico César Rubio, personaje de El gesticulador de Usigli, como farsantes.

Remuneraciones soslayan lo importante

Ha explicado el coordinador de la bancada de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, la agenda legislativa para las tres semanas que le quedan a este periodo de sesiones. Incluyó la ley de remuneraciones.

Evidentemente, tal iniciativa de ley quiere alinear las remuneraciones de los servidores públicos de la filosofía “austera” del presidente de la República, quien así cumple otra de sus promesas de campaña.

Pero ni el Senado, ni el coordinador de la mayoría, ni la oposición se atreven a abordar lo esencial. ¿En qué parte de la Constitución o de las leyes se fija el procedimiento para decidir el sueldo del presidente? En ninguna, el actual se decidió caprichosamente.

Notas en remolino

A veces en Pemex están tan ocupados de la política doméstica que descuidan el frente externo. Ayer Bloomberg publicó quejas de proveedores de Pemex a los cuales se les retrasan los pagos, y algunos dicen tener dificultades económicas. Allá sí toman nota… No exageremos por lo que se llama el balance ideológico entre los ministros de la Suprema Corte. Lo que importa es la integridad personal, la honorabilidad y la honestidad intelectual de cada miembro de la Suprema Corte. Paradójicamente, quien esto escribe quiere pensar bien… Aunque disminuido, pues de 81,000 millones de dólares se redujo a 61,000 millones de dólares, se renovó por dos años la Línea de Crédito Flexible del FMI a México. Bien… En su visita a la frontera, el director del IMSS, Zoé Robledo, averiguó, sin duda, que la violencia muchas veces impide que el instituto consiga los especialistas que requiere para ciertas plazas. No es cosa de salario.

